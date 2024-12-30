Сколько стоит пачка сигарет в разных странах мира (инфографика) — Finance.ua

Сколько стоит пачка сигарет в разных странах мира (инфографика) Сегодня 07:55

Сколько стоит пачка сигарет в разных странах мира (инфографика)

В Украине из-за повышения акцизного налога в следующем году подорожают сигареты — примерно на 40 гривен за пачку (по оценке Центра экономической стратегии, на 20−25 гривен). Изменения в Налоговый кодекс, как надеются в правительстве, не только обеспечат дополнительные поступления в бюджет, но и будут иметь «социальный эффект» — украинцы будут меньше курить, что приведет к снижению количества случаев сердечно-сосудистых заболеваний и росту продолжительности жизни.

Будущее подорожание сигарет действительно будет неприятным для украинцев, но стоит отметить, что во многих других странах мира эта вредная привычка стоит намного дороже. На инфографике «Слово и дело» — стоимость пачки сигарет в некоторых странах мира. Для инфографики взяли стоимость сигарет одной из популярнейших марок.

Отмечается, что в Украине пачка сигарет стоит около 2,88 долларов.

В Австралии один из самых высоких табачных акцизов в мире и соответственно одна из самых высоких цен на сигареты — около 28,64 долларов за пачку. При этом, по данным Австралийского бюро статистики, уровень ежедневного курения в стране — один из самых низких в Организации экономического сотрудничества и развития: только один из 10 взрослых курит каждый день.

Но высокая стоимость сигарет имеет и обратную сторону медали — рост черного рынка, где они продаются гораздо дешевле. Как следствие, по данным Австралийского института здравоохранения и социального обеспечения, почти четверть курящих людей употребляют небрендированный табак.

В Новой Зеландии пачка сигарет популярной марки стоит около 23,06 долларов.

В Британии и Ирландии пачка сигарет стоит 17,73 долларов и 17,22 долларов соответственно. Исследования показывают, что уровень курения среди взрослых в Великобритании снижается: по данным Управления национальной статистики, в 2011 году в стране курили 20% взрослых жителей, в 2023 году — чуть менее 12%.

В Канаде пачка сигарет стоит около 14,05 долларов, в США — 10 долларов. В США, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, регулярно курят около 14% взрослых.

В Норвегии пачка сигарет стоит около 13,41 долларов, в Гонконге — 13,12 долларов, в Сингапуре — 12,61 долларов, во Франции — 12,04 долларов, в Нидерландах — 11,62 долларов, в Израиле — 10,65 долларов, в Финляндии — 10,52 долларов, в Швейцарии — 10,09 долларов.

На Шри-Ланке сигареты можно купить за 9,61 долларов, в Бельгии — 9,42 долларов, в Дании — 8,77 долларов, в Германии — 8,58 долларов, в Саудовской Аравии — 7,45 долларов, в Австрии — 6,54 долларов.

Слово і Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.