Сколько стоит недвижимость в Хорватии — Finance.ua

Сколько стоит недвижимость в Хорватии Сегодня 13:21 — Личные финансы

Сколько стоит недвижимость в Хорватии

Предложения недвижимости за рубежом поражают разнообразием. Однако мало стран сравнятся со средиземноморским раем, исторической и туристической европейской жемчужиной — Хорватией. Это страна захватывающих шпильчатых пейзажей и древней культуры.

Экономика Хорватии быстро развивается. На рынке недвижимости закрепились стабильный спрос зарубежных вкладчиков и довольно разнообразное предложение, пишет портал Flombu.

Могут ли украинцы купить недвижимость в Хорватии

Иностранные граждане могут покупать недвижимость в Хорватии, только если между Хорватией и страной происхождения покупателя действуют условия взаимности. То есть хорваты имеют предварительно согласованное право покупать недвижимость в стране, откуда прибыл потенциальный покупатель.

Украинцы могут купить недвижимость в Хорватии, но не всю и только с официального согласия министра юстиции Хорватии.

Также в этой стране можно купить недвижимое имущество для организации или фирмы.

Какую недвижимость можно купить в Хорватии

В Хорватии можно беспрепятственно покупать следующие виды недвижимости:

квартиры;

частные дома;

части частных домов;

коммерческую недвижимость.

Покупать недвижимость в этой стране выгодно только на длительную перспективу. Быстрая перепродажа здесь усложнена высокими налогами. Если со времени покупки недвижимости в Хорватии не прошло 3 лет и вы хотите ее реализовать, придется помимо прочих налогов уплатить 35% в государственную казну.

Какую недвижимость в Хорватии не продадут иностранцу

Иностранный гражданин не сможет купить в Хорватии:

землю сельскохозяйственного и лесохозяйственного назначения;

объекты, являющиеся культурными достопримечательностями;

объекты, расположенные на территории, где по закону иностранцы не могут владеть недвижимым имуществом.

Где и за сколько можно купить недвижимость в Хорватии

Цены на недвижимость в Хорватии не низкие и разнятся в зависимости от расположения и этажности объекта. Квартиры в Хорватии дешевле, чем малоэтажное жилье.

Для длительного проживания иностранные граждане в основном покупают недвижимость в столице Хорватии — Загребе.

Здесь квартира обойдется в среднем от 2200 евро за м 2 , малоэтажное жилье — от 3000 евро за м 2 .

Недвижимость для сдачи внаем выгодно покупать на побережье Адриатического моря.

Бюджетное жилье можно купить в таких городах, как Винковцы, Сысак, Светый Иван-Зелина, Забок.

В исторически важном регионе Далмации наиболее популярны для покупки жилья города Задар, Сплит, Дубровник.

Скажем, цена недвижимости в Сплите стартует от 2700 евро за м 2 .

Процедура купли-продажи недвижимости в Хорватии

1. Выбор объекта

Выбрать недвижимость в Хорватии можно самостоятельно или с помощью риэлтора. Поскольку деятельность агентов по недвижимости в этой стране законодательно не урегулирована, следует сотрудничать только с проверенными агентствами.

2. Получение идентификационного номера

Для покупки недвижимости в Хорватии иностранцу нужно обратиться в местную налоговую и получить ИНН.

3. Подписание предварительного договора и внесение задатка

Заключение предварительного договора купли-продажи недвижимости в Хорватии не обязательно, но его часто применяют, если требуется время на подготовку жилья к продаже или на сбор документов.

Залог за объект в основном составляет до 15% от его цены.

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4. Открытие счета в банке

Полный расчет за объект производится при подписании основного договора и только безналично. Для этого необходимо открыть счет в хорватском банке.

5. Заключение основного договора

Договор о купле-продаже недвижимости в Хорватии заключается после внесения основной суммы за объект. Документ нотариально удостоверяют, формулируют на хорватском языке с привлечением переводчика.

6. Получение разрешения от министра

Оформив основной договор о покупке недвижимости, иностранный покупатель должен обратиться к министру юстиции Хорватии с ходатайством о разрешении получить право собственности на объект. Срок рассмотрения ходатайства — примерно 6 месяцев. За получение решения от министра платить не нужно.

Если министр откажет иностранцу в праве владения недвижимым имуществом в Хорватии, вторично обратиться к нему можно будет через 5 лет.

7. Регистрация права собственности на недвижимость

После получения разрешения от министра юстиции сведения о праве собственности заносятся в Поземельную книгу. Следовательно, покупатель должен уплатить налоги при купле-продаже недвижимости. Теперь у иностранного гражданина возникает право собственности на купленную недвижимость. До этого времени покупатель мог ею только пользоваться.

Налоги и дополнительные расходы при купле-продаже недвижимости в Хорватии

Налоги при купле-продаже недвижимого имущества в Хорватии уплачиваются с учетом рынка, с которого реализуется жилье. При покупке жилья на первичном рынке налоги ниже на 3%.

При покупке недвижимости из вторичного фонда Хорватии нужно уплатить налог на передачу недвижимого имущества — 3% и НДС — 25%. Покупая квартиру от застройщика, уплачивается только НДС.

Дополнительные расходы при купле-продаже недвижимости в Хорватии охватывают:

услуги риелтора — до 6% от стоимости сделки;

регистрационный сбор — до 1% от цены объекта;

нотариальные услуги — до 1% цены договора;

работу переводчика — 100 евро.

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