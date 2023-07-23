Сколько стоит недвижимость в Хорватии — Finance.ua

Сколько стоит недвижимость в Хорватии
Предложения недвижимости за рубежом поражают разнообразием. Однако мало стран сравнятся со средиземноморским раем, исторической и туристической европейской жемчужиной — Хорватией. Это страна захватывающих шпильчатых пейзажей и древней культуры.
Экономика Хорватии быстро развивается. На рынке недвижимости закрепились стабильный спрос зарубежных вкладчиков и довольно разнообразное предложение, пишет портал Flombu.
Могут ли украинцы купить недвижимость в Хорватии
Иностранные граждане могут покупать недвижимость в Хорватии, только если между Хорватией и страной происхождения покупателя действуют условия взаимности. То есть хорваты имеют предварительно согласованное право покупать недвижимость в стране, откуда прибыл потенциальный покупатель.
Украинцы могут купить недвижимость в Хорватии, но не всю и только с официального согласия министра юстиции Хорватии.
Также в этой стране можно купить недвижимое имущество для организации или фирмы.
Какую недвижимость можно купить в Хорватии
В Хорватии можно беспрепятственно покупать следующие виды недвижимости:
- квартиры;
- частные дома;
- части частных домов;
- коммерческую недвижимость.
Покупать недвижимость в этой стране выгодно только на длительную перспективу. Быстрая перепродажа здесь усложнена высокими налогами. Если со времени покупки недвижимости в Хорватии не прошло 3 лет и вы хотите ее реализовать, придется помимо прочих налогов уплатить 35% в государственную казну.
Какую недвижимость в Хорватии не продадут иностранцу
Иностранный гражданин не сможет купить в Хорватии:
- землю сельскохозяйственного и лесохозяйственного назначения;
- объекты, являющиеся культурными достопримечательностями;
- объекты, расположенные на территории, где по закону иностранцы не могут владеть недвижимым имуществом.
Где и за сколько можно купить недвижимость в Хорватии
Цены на недвижимость в Хорватии не низкие и разнятся в зависимости от расположения и этажности объекта. Квартиры в Хорватии дешевле, чем малоэтажное жилье.
Для длительного проживания иностранные граждане в основном покупают недвижимость в столице Хорватии — Загребе.
Здесь квартира обойдется в среднем от 2200 евро за м2, малоэтажное жилье — от 3000 евро за м2.
Недвижимость для сдачи внаем выгодно покупать на побережье Адриатического моря.
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Бюджетное жилье можно купить в таких городах, как Винковцы, Сысак, Светый Иван-Зелина, Забок.
В исторически важном регионе Далмации наиболее популярны для покупки жилья города Задар, Сплит, Дубровник.
Скажем, цена недвижимости в Сплите стартует от 2700 евро за м2.
Процедура купли-продажи недвижимости в Хорватии
1. Выбор объекта
Выбрать недвижимость в Хорватии можно самостоятельно или с помощью риэлтора. Поскольку деятельность агентов по недвижимости в этой стране законодательно не урегулирована, следует сотрудничать только с проверенными агентствами.
2. Получение идентификационного номера
Для покупки недвижимости в Хорватии иностранцу нужно обратиться в местную налоговую и получить ИНН.
3. Подписание предварительного договора и внесение задатка
Заключение предварительного договора купли-продажи недвижимости в Хорватии не обязательно, но его часто применяют, если требуется время на подготовку жилья к продаже или на сбор документов.
Залог за объект в основном составляет до 15% от его цены.
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4. Открытие счета в банке
Полный расчет за объект производится при подписании основного договора и только безналично. Для этого необходимо открыть счет в хорватском банке.
5. Заключение основного договора
Договор о купле-продаже недвижимости в Хорватии заключается после внесения основной суммы за объект. Документ нотариально удостоверяют, формулируют на хорватском языке с привлечением переводчика.
6. Получение разрешения от министра
Оформив основной договор о покупке недвижимости, иностранный покупатель должен обратиться к министру юстиции Хорватии с ходатайством о разрешении получить право собственности на объект. Срок рассмотрения ходатайства — примерно 6 месяцев. За получение решения от министра платить не нужно.
Если министр откажет иностранцу в праве владения недвижимым имуществом в Хорватии, вторично обратиться к нему можно будет через 5 лет.
7. Регистрация права собственности на недвижимость
После получения разрешения от министра юстиции сведения о праве собственности заносятся в Поземельную книгу. Следовательно, покупатель должен уплатить налоги при купле-продаже недвижимости. Теперь у иностранного гражданина возникает право собственности на купленную недвижимость. До этого времени покупатель мог ею только пользоваться.
Налоги и дополнительные расходы при купле-продаже недвижимости в Хорватии
Налоги при купле-продаже недвижимого имущества в Хорватии уплачиваются с учетом рынка, с которого реализуется жилье. При покупке жилья на первичном рынке налоги ниже на 3%.
При покупке недвижимости из вторичного фонда Хорватии нужно уплатить налог на передачу недвижимого имущества — 3% и НДС — 25%. Покупая квартиру от застройщика, уплачивается только НДС.
Дополнительные расходы при купле-продаже недвижимости в Хорватии охватывают:
- услуги риелтора — до 6% от стоимости сделки;
- регистрационный сбор — до 1% от цены объекта;
- нотариальные услуги — до 1% цены договора;
- работу переводчика — 100 евро.
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