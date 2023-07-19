Сколько стоит «квадрат» жилья на вторичке Киева (инфографика) — Finance.ua

Сколько стоит «квадрат» жилья на вторичке Киева (инфографика) Сегодня 15:07 — Личные финансы

Сколько стоит «квадрат» жилья на вторичке Киева (инфографика)

В июне 2023 года на вторичном рынке Киева медианная цена в долларовом эквиваленте составила 1328 долл./кв.м., что на 1,2% выше, чем в мае 2023 года. По сравнению с июнем 2022 года медианная цена предложения на вторичке Киева уменьшилась на 11,6% в долларовом эквиваленте и увеличилась в национальной валюте на 10,4%.

Таковы результаты исследования рынка вторичной недвижимости Киева за июнь 2023 года, которое провели аналитики портала поиска недвижимости.

Цены на вторичном рынке недвижимости

В настоящее время рынок постепенно проходит стадию корректировки цен. С начала 2023 г. наблюдается плавное повышение заявленной стоимости. Так, с января 2023 г. медианная цена предложения на вторичном рынке Киева уже выросла почти на 5% в долларовом эквиваленте.

Но заявленные цены не подкреплены рыночными факторами. Ввиду очень хрупкого спроса, заявленные в объявлениях цены прежде всего отражают ожидания продавца. Из-за медленного восстановления экономики и доходов, эмиграции и общей неопределенности спрос будет оставаться низким еще долгое время. Покупка жилья в основном производится за счет накоплений.

Кредитование. Ипотека, как и до начала полномасштабного вторжения, формирует очень малую долю продаж. Меньше 2% сделок за прошлый год было профинансировано с привлечением банковского кредитования, а вот половина платежеспособных потенциальных покупателей откладывает покупку жилья до окончания военного положения.

В июне 2023 года медианная цена предложения (в долларовом эквиваленте) на столичном рынке недвижимости выросла на 1,2% по сравнению с маем текущего года до 1328 долл./кв.м.

Медианная цена в категории 1-комнатных квартир увеличилась на 5,6% до 1386 долл./кв.м.

Двухкомнатные квартиры снизились в цене на 1,9% (1314 долл./кв.м.).

Медианная стоимость 3-х комнатных квартир выросла на 2,3% и составила 1165 долл./кв.м.

Общая ситуация на рынке недвижимости

«Покупательная активность на рынке жилья остается очень низкой, признаки восстановления слабые. Спрос будет подавленным еще долгое время из-за рисков безопасности, падения доходов населения и значительной эмиграции. Жилищный фонд уменьшается из-за разрушений, а темпы создания нового жилья под угрозой ввиду неопределенности и ухудшения финансового состояния застройщиков. Заявленные в объявлениях цены завышены и не соответствуют ценам реальных сделок. Фактические сделки совершаются со значительными скидками. Рыночной ипотеки почти нет, а работа государственных программ поддержки сейчас нестабильна», — отмечает Нацбанк в отчете о финансовой стабильности.

Именно вторичный рынок лучше отражает баланс рыночных сил, ведь большинство сделок совершается именно в этом сегменте рынка. Жилье в основном продается со скидками: на уступки идут продавцы.

Усредненные цены в объявлениях по всем объектам заметно выше, чем в тех объявлениях, квартиры по которым были проданы. Эта разница была самой большой в первые месяцы полномасштабной войны и во время активных обстрелов инфраструктуры в конце 2022 года. За год заявленные цены на жилье в долларовом эквиваленте на вторичном рынке снизились на 11,6%.

По состоянию на май 2023 года цены на жилье в объявлениях, по которым квартиры были проданы, были на четверть ниже средних по всем объявлениям, сообщает Нацбанк.

Build Portal По материалам:

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