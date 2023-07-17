Цены на первичке Киева выросли на 34%, на вторичном рынке — на 17%
Средняя цена за м2 на конец июня в Киеве составляет 56 728 грн. Минимальная цена за м² в столице — 21 700 грн, она фиксируется в Деснянском районе.
Максимальная — в Печерском — 224 071 грн.
По состоянию на июнь в Киевской области стоимость м² стартует от 9244 грн и может достигать 123 011 грн.
Если сравнивать стоимость за м² в новостройке в июне этого и прошлого года, рост цены почти по всей Украине. В Киеве — на 34%, в Киевской области — на 23%
Цены на однокомнатные квартиры на вторичном рынке выросли в Киеве — на 17%, в Киевской области — на 2%.
Напомним, средняя плата за аренду 1-комнатной квартиры в июне 2023 года составила 6 230 гривен. С начала года стоимость выросла на 9,3%, что вдвое выше официальной инфляции (4,6%). Об этом сообщает Госстат.
Справка Finance.ua:
- На первом месте по стоимости аренды находится Закарпатская область, где аренда выросла на 47,8% до 12 867 гривен.
- Львовщина на втором месте. Цена аренды с начала года выросла на 9,3% до 12 тысяч гривен.
- В Киеве аренда подорожала на 2% до 7793 гривен. Город остается на третьем месте.
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