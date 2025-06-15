Сколько стоит арендовать жилье в Греции — Finance.ua

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Сколько стоит арендовать жилье в Греции

Мир
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Сколько стоит арендовать жилье в Греции
Сколько стоит арендовать жилье в Греции
Жилищный кризис в Греции продолжает обостряться, а цены на аренду неуклонно растут. По данным статистики, средняя ежемесячная арендная плата в Греции в апреле 2025 составила около 440 евро.
Об этом пишет rua.gr.
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Источники на рынке сообщают, что ситуация достигла критической точки: стоимость аренды на очень высоком уровне по сравнению с доходами среднего домохозяйства.

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Рост цен на аренду связывают с повышенным спросом и ограниченным предложением, поскольку многие владельцы недвижимости переключились на краткосрочную аренду (например, через Airbnb).

Причины жилищного кризиса

Как отмечает Нацбанк Греции, обострение проблемы стоимости жилья связано с масштабной инвестиционной эксплуатацией недвижимости, изъятием с рынка объектов, связанных с необслуживаемыми кредитами и предназначенных для аукционов, а также с вялой активностью в строительном секторе, которая не позволяет заполнить запас жилья.
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По данным индекса цен SPI от Spitogatos, в первом квартале 2025 г. зафиксирован заметный рост цен на аренду недвижимости по всей стране.

Самые дорогие районы Греции для аренды:

  • Киклады лидируют со средней ценой 14,2 €/кв.м. Затем следуют Южные и Северные пригороды Афин, центр Афин и Пирей.
  • Халкидики также остается среди самых дорогих из-за длительного туристического сезона и разнообразия краткосрочной аренды.
  • В Аттике самой дорогой остается Вульягмэни с ценой 20,0 €/кв.м. Список дорогих районов дополняют Филотеи, Ула, Колонаки-Ликовритос и Палео Психико.
  • В Салониках самые высокие цены в районах Вардар-Лаханокипи (11,1 €/кв.м) и центре (10,8 €/кв.м).
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