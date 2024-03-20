Сколько стоит арендовать или купить гараж по Украине — исследование Сегодня 08:03 — Личные финансы

Сколько стоит арендовать или купить гараж по Украине — исследование

Средняя стоимость гаража в столице составляет 306 755 гривен, что на 15,6% больше, чем в прошлом году. OLX Недвижимость сравнили стоимость покупки и аренды в столице с другими крупными городами Украины.

Сейчас на портале OLX доступно 1 181 объявление о продаже гаражей и паркомест в Киеве — это на 168 объявлений меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Место на паркинге обойдется в 864 655 гривен — на 9,5% дороже, чем в 2023 году.

В Киеве доступно 692 объявления по аренде гаражей. Средняя стоимость аренды составляет 2700 гривен, а паркоместа — 3500 гривен (с 2023 цены выросли на 8% и 16,5%).

Цены в других городах

На втором месте стоимости покупки паркоместа находится Днепр — средняя стоимость составляет 713 826 гривен. Арендовать место можно за три тысячи гривен в месяц. Купить гараж можно за 239 223 гривен, а арендовать — за 2 100.

Средняя стоимость паркоместа во Львове составляет 537 900 гривен, а гараж обойдется в 375 000. Стоимость аренды места на паркинге и гаража одинаковая — 2 500 гривен в месяц.

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В Одессе стоимость покупки паркоместа составляет 531 278 гривен, а средняя цена гаража — 131 497 гривен. Аренда места на паркинге обойдется в 1970 гривен, а гаража — 1500 гривен в месяц.

Дешевле всего покупать места на паркинге в Харькове, их стоимость составляет 469 969 гривен, а гараж в среднем стоит 192 402 гривен. Стоимость аренды составляет тысячу гривен за паркоместо и 1600 за гараж.

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The Village Україна По материалам:

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