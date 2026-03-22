Сколько стоит арендовать дом в Киеве и пригороде Сегодня 14:13 — Недвижимость

Аренда домов в Киеве и области дорожает быстрее, чем аренда квартир, Фото: freepik

За последний месяц арендные ставки на частные дома в столице и пригороде выросли значительно быстрее, чем на квартиры. Только за февраль средние цены аренды домов в Киеве выросли на 20%, а в пригороде столицы — почти на 13%. Это объясняется ростом спроса арендаторов на жилье с большей автономностью и энергонезависимостью.

Об этом свидетельствует аналитика ЛУН.

Как изменились цены на аренду домов в Киеве и пригороде

По данным аналитиков, в конце прошлого года аренда дома в столице стоила на 17 тыс. грн дешевле, чем сейчас. Средняя стоимость аренды автономного жилья в Киеве выросла с 86,8 тыс. грн. в декабре 2025 года до 104 тыс. грн.

Средние цены аренды домов в Киеве, Инфографика: ЛУН

В пригороде столицы арендные ставки на дома выросли с 84,7 тыс. грн. до 95,6 тыс. грн.

Средние цены аренды домов в пригороде Киева, Инфографика: ЛУН

Как отмечает Людмила Кирюхина, руководитель ЛУН Статистика, такое же повышение спроса на аренду частных домов в Киеве и области наблюдалось летом 2024 года, когда были значительные летние блєкауты.

«Однако нельзя сказать, что киевляне массово отказываются от аренды квартир в пользу аренды домов», — добавила она.

Квартиры тоже дорожают, но медленнее

По сравнению с декабрем 2025 года средняя стоимость аренды квартир тоже возросла, однако темпы повышения цен значительно ниже. Больше всего возросла стоимость 2-комнатных квартир — на 8,3% до 26 тыс. грн.

В феврале цены на аренду квартир были такими:

1-комнатные — 17 тыс. грн (+3%);

2-комнатные — 26 тыс. грн (+8,3%);

3-комнатные — 43,3 тыс. грн (+7,7%).

Аренда дома в Киеве стоит в среднем в 2,5 раза больше 3-комнатной квартиры. Это объясняется большей площадью и дополнительными преимуществами: собственным двором, парковкой и большей автономностью.

Finance.ua уже писал , что стоимость жилья в Киеве продолжает расти. За последние полгода квартиры прибавили в цене еще 11% в долларах. Но спрос на жилье все же остается ограниченным из-за военных действий.

Средняя цена 1-комнатной квартиры на вторичке столицы с ремонтом самая высокая в Печерском районе — от 165 тыс. долл. При этом если такую ​​квартиру брать без ремонта, то цена падает на 30 тыс. долл. (плюс-минус).

Традиционно дешевле всего можно купить квартиру в Деснянском районе столицы — за 48 тыс. с ремонтом, и от 37 тыс. долл. — без ремонта.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.