Casa Mavra: для чего в Мексике построили дом из черного бетона
В Мексике построили дом Casa Mavra из черного бетона, который сливается с лесом. Альберто Каллеха создал низко расположенную форму здания из черного пигментированного бетона, чтобы она сливалась с тенями окрестных деревьев, стремясь создать «скульптурный архитектурный объект», который не будет доминировать в ландшафте.
Об этом пишет dezeen.
Что там есть
Дом площадью 1300 квадратных метров, названный Casa Mavra, ссылающийся на греческое слово, обозначающий черный, расположен в окружении густого леса в городе Валье-де-Браво.
Цель
«Целью было создать сильное и монолитное присутствие, позволяя пространствам внутри оставаться интимными и тесно связанными со светом, растительностью и опытом обитания на этом участке», — рассказали в студии Dezeen.
«Хотя дом задуман как скульптурный архитектурный объект, он не стремится конкурировать с ландшафтом», — добавляют там.
«Зато целью было разместить объемы таким образом, чтобы они естественно вписывались в ландшафт, позволяя архитектуре сосуществовать с горами и растительностью, а не доминировать над ними».
Два объема Casa Mavra образуют X-образный план, вход к которому с юга осуществляется через длинную ступенчатую дорожку вдоль узкого водоема и защищенный постепенно поднимающейся в высоту бетонной стеной.
Этот входной путь заканчивается большим внутренним двориком, разделяющим гостиную, столовую и кухню к западу от спального крыла на востоке.
К каждому из этих крыльев можно попасть через наружный крытый коридор, соединенный с небольшими внутренними двориками с растениями, растущими сквозь круглые и квадратные вырезы в крыше и стенах.
«По мере того, как стена разворачивается по участку, она в конце концов превращается в наклонные крыши дома, становясь архитектурным жестом, который придает Casa Mavra его особый характер», — добавляют в сообщении.
Черный бетон с досками, на котором построена конструкция дома, остался открытым по всей его площади, создавая сильный контраст как с окружающей зеленью, так и с солнечным светом, проникающим сквозь круглые вырезы.
В конце каждого объема полностью остекленные стены выходят на ландшафт и выходят на небольшие деревянные террасы, обеспечивающие зону отдыха рядом с главной спальней и небольшой бассейн рядом с гостиной.
Casa Mavra: для чего в Мексике построили дом из черного бетона
