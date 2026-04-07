0 800 307 555
ру
Casa Mavra: для чего в Мексике построили дом из черного бетона

Недвижимость
109
В Мексике построили дом Casa Mavra из черного бетона, который сливается с лесом. Альберто Каллеха создал низко расположенную форму здания из черного пигментированного бетона, чтобы она сливалась с тенями окрестных деревьев, стремясь создать «скульптурный архитектурный объект», который не будет доминировать в ландшафте.
Об этом пишет dezeen.

Что там есть

Дом площадью 1300 квадратных метров, названный Casa Mavra, ссылающийся на греческое слово, обозначающий черный, расположен в окружении густого леса в городе Валье-де-Браво.

Цель

«Целью было создать сильное и монолитное присутствие, позволяя пространствам внутри оставаться интимными и тесно связанными со светом, растительностью и опытом обитания на этом участке», — рассказали в студии Dezeen.
«Хотя дом задуман как скульптурный архитектурный объект, он не стремится конкурировать с ландшафтом», — добавляют там.
«Зато целью было разместить объемы таким образом, чтобы они естественно вписывались в ландшафт, позволяя архитектуре сосуществовать с горами и растительностью, а не доминировать над ними».
<i>Засаженные деревьями внутренние дворики пронизывают его угловой объем</i>
Два объема Casa Mavra образуют X-образный план, вход к которому с юга осуществляется через длинную ступенчатую дорожку вдоль узкого водоема и защищенный постепенно поднимающейся в высоту бетонной стеной.
Этот входной путь заканчивается большим внутренним двориком, разделяющим гостиную, столовую и кухню к западу от спального крыла на востоке.
<i>Он образован из двух рядовых объемов</i>
К каждому из этих крыльев можно попасть через наружный крытый коридор, соединенный с небольшими внутренними двориками с растениями, растущими сквозь круглые и квадратные вырезы в крыше и стенах.
«По мере того, как стена разворачивается по участку, она в конце концов превращается в наклонные крыши дома, становясь архитектурным жестом, который придает Casa Mavra его особый характер», — добавляют в сообщении.
Черный бетон с досками, на котором построена конструкция дома, остался открытым по всей его площади, создавая сильный контраст как с окружающей зеленью, так и с солнечным светом, проникающим сквозь круглые вырезы.
<i>Доступ к крыльям осуществляется через полунаружный коридор.</i>
В конце каждого объема полностью остекленные стены выходят на ландшафт и выходят на небольшие деревянные террасы, обеспечивающие зону отдыха рядом с главной спальней и небольшой бассейн рядом с гостиной.
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems