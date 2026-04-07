Кто из военных может получить бесплатное жилье

В настоящее время бесплатное жилье могут получить военные, имеющие не менее 20 лет выслуги и состоящие на квартирном учете. Без этого стать в очередь невозможно.
Квартиры предоставляют из государственного жилищного фонда или покупают за бюджетные средства, пишет 24tv.ua.

Кто получает в первую очередь

В первую очередь жилье получают семьи погибших военных, люди с инвалидностью и другие льготные категории.
Ожидать можно годами, поскольку очередь формируется постепенно и зависит от финансирования и наличия квартир в государственном фонде.

Жилой ваучер

Жилищный ваучер — это денежная компенсация, предоставляемая государством отдельным категориям военных. Сумма может достигать 2 миллионов гривен, отмечают в «Дії».

Кто может получить

Получить его могут участники боевых действий и люди с инвалидностью. Деньги не выдают просто в качестве выплаты — их используют для покупки жилья.
Компенсацию можно направить на первый взнос по ипотеке или частичное погашение кредита. Это позволяет совместить ваучер с программой «Еселя».

Какие документы нужны

Чтобы получить жилье или стать в очередь, военный представляет рапорт и пакет документов:
  • справка о месте жительства,
  • информация о составе семьи и подтверждение льгот.
После представления документы проверяют, а решение принимает жилищная комиссия. Именно она определяет, включать ли военного в очередь и когда он сможет получить жилье.
Напомним, 13 января Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом проект Закона № 12377 «Об основных принципах жилищной политики». Документ отменяет устаревший Жилищный кодекс и внедряет новые механизмы доступа граждан к жилью.
Согласно принятому документу бесплатное жилье от государства смогут получать 4 категории населения — военнослужащие, спасатели, полицейские и дети-сироты.
Для всех остальных граждан, фактически безнадежно стоящих в квартирных очередях, введут две новые формы жилья — доступное и социальное жилье.
«Доступное жилье — это жилье, которое лица, стоящие в очереди на улучшение жилищных условий, смогут приобрести на льготных условиях — путем ряда вводимых механизмов. Речь идет о нескольких льготных ипотеках, обновленном механизме жилищно-строительных кооперативов, лизинге и т. д. Социальное жилье — это жилье, которым можно будет пользоваться временно на условиях так называемой социальной аренды», — пояснила Шуляк.
Корреспондент-редактор
