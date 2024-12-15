Сколько средств выделили на нужды обороны со спецсчета с начала полномасштабной войны — Finance.ua

Сколько средств выделили на нужды обороны со спецсчета с начала полномасштабной войны Сегодня 07:26 — Казна и Политика

Сколько средств выделили на нужды обороны со спецсчета с начала полномасштабной войны

С начала полномасштабной войны со счета Национального банка Украины, открытого для нужд обороны, было перечислено почти 37,9 млрд грн.

Об этом сообщили в Национальном банке Украины.

В ноябре 2024 года эта сумма составила более 57,3 млн грн.

По состоянию на 1 декабря 2024 года остаток средств на спецсчете, который Национальный банк открыл для поддержки сил обороны 24 февраля 2022 года, составил более 1,7 млрд грн.

Сколько средств поступило на спецсчет

За прошлый месяц на спецсчет поступило почти 230 млн грн.

Итого с начала полномасштабного вторжения на спецсчет поступило более 39,4 млрд грн в эквиваленте.

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Из-за рубежа в иностранной валюте поступило более 18,8 млрд грн в эквиваленте.

Укрінформ По материалам:

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