Сколько средств в этом году поступило в сводный бюджет — Finance.ua

Сколько средств в этом году поступило в сводный бюджет
За январь-ноябрь 2024 года поступления в сводный бюджет по платежам, администрируемым Государственной налоговой службой Украины, составили 1423,3 млрд грн.
Об этом сообщили в ГНС.
Доходы государственного и местных бюджетов
Отмечается, что в государственный бюджет поступило 1029,7 млрд грн, в местные бюджеты — 393,6 млрд грн.
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Поступления в общий фонд государственного бюджета составили 938,9 млрд грн.
Показатели росписи Минфина выполнены на 108%. Плательщикам возмещено 139,9 млрд грн НДС.
Перевыполнение плана Минфина
Показатели росписи Министерства финансов Украины перевыполнены по:
- налогу на прибыль предприятий — в 1,4 раза (+70,2 млрд грн);
- налогу и сбору на доходы физических лиц — на 6,3% (+11,9 млрд грн);
- акцизному налогу с произведенных и ввезенных товаров (продукции) — на 3,2% (+3,8 млрд грн).
По сравнению с январем — ноябрем 2023 года больше всего выросли поступления по налогу на прибыль — на 111,6 млрд грн (+80%), НДС — на 50,6 млрд грн (+26,3%), НДФЛ — на 45,6 млрд грн (+29,4%) и акцизному налогу — на 25,4 млрд грн (+26,6%).
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Налоговики также предоставили статистику о поступлениях по платежам, контролируемым ГНС, в ноябре 2024 года.
Так, поступления (сальдо) в общий фонд госбюджета в прошлом месяце составили 107,7 млрд грн, что превысило план на 2,5 млрд грн.
Дополнительные поступления в бюджет составляют 2,5 млрд грн. Плательщикам на счета возмещено 15 млрд грн НДС.
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