Сколько средств украинцы переводят домой из Польши — Finance.ua

Сколько средств украинцы переводят домой из Польши Сегодня 08:36

Сколько средств украинцы переводят домой из Польши

Национальный банк Польши (NBP) обнародовал новый отчет о том, сколько средств украинцы переводят из Польши на родину.

Как сообщает Yavp.pl , согласно новому отчету «Жизненная и экономическая ситуация мигрантов из Украины в Польше в 2024 году» (Sytuacja życiowa i ekonomiczna migrantów z Ukrainy w Polsce w 2024 г.), в 2024 году почти 40% украинских иммигрантов осуществляли перевод средств из Польши в Украину (в 2023 году таких было чуть больше — 48%).

Украинцы в Польше продолжают финансово поддерживать своих близких на родине, хотя среди предвоенных иммигрантов снижается процент тех, кто переводит средства в Украину. Например, осенью 2022 года таких было 64% ​​опрошенных, в 2024 году — 55%.

А процент беженцев из Украины, которые переводят средства, остается на примерно таком же уровне, как и в предыдущие годы (30%).

Склонность к отправке средств в Украину коррелирует со статусом на рынке труда. Средства преимущественно отправляют лица, заявившие, что имеют постоянную работу или ведут предпринимательскую деятельность.

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Что касается размеров денежных переводов, то в обеих группах иммигрантов зафиксирован рост по сравнению с 2023 годом процента лиц, которые переводят в среднем ежемесячно суммы более 1000 злотых: с 19% до 22% в случае предвоенных иммигрантов и с 12% до 19% в случае беженцев.

Авторы исследования отмечают, что уменьшается частота переводов средств в Украину в обеих группах иммигрантов. В случае украинцев, прибывших в Польшу до войны, средства в Украину хотя бы один раз в месяц в 2024 году переводило 37% опрошенных. Год назад таких было больше — 49%. Еще большее снижение частоты переводов наблюдается среди беженцев из Украины: с 60% до 33%.

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В то же время растет процент иммигрантов, которые передают гуманитарную помощь в Украину. Это может быть связано с растущими потребностями в различных товарах у лиц, получающих их, а также с новыми возможностями по транспортировке материальных товаров в Украину (новые транспортные, курьерские компании). В общей сложности 49% респондентов признались, что передают гуманитарную помощь на родину. Из них 39% - это беженцы и 61% - предвоенные иммигранты из Украины.

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