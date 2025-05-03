Сколько средств предоставил ЕС Украине с начала большой войны — Finance.ua

Сколько средств предоставил ЕС Украине с начала большой войны
С начала полномасштабного вторжения Европейский Союз предоставил Украине 50,5 млрд евро бюджетной поддержки.
Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины по результатам встречи министра финансов Сергея Марченко с руководителями Министерств финансов стран Европейского Союза в Вашингтоне.
Сколько средств было предоставлено в 2025 году
Отмечается, что только с начала 2025 года Украина получила 8,5 млрд евро от ЕС.
Кроме того, в этом году Европейский Союз предусматривает предоставить Украине 30,6 млрд евро бюджетной поддержки, из которых:
- 18,1 млрд евро — средства инициативы стран G7 ERA за счет доходов от замороженных активов россии (5 млрд евро уже привлечено);
- 12,5 млрд евро — финансовая помощь в рамках Инструмента Ukraine Facility (3,5 млрд евро уже привлечено).
«Благодаря эффективному выполнению условий Плана Украины и слаженному сотрудничеству с ЕС, Украина в апреле успешно привлекла первый транш 2025 года объемом 3,5 млрд евро в рамках Ukraine Facility. Всего в рамках программы в государственный бюджет уже поступило 19,6 млрд евро», — отметил Марченко.
Также он отметил, что из 151 условия Плана Украины в рамках инструмента ЕС Ukraine Facility на 2024−2027 годы Украина уже выполнила 36. В частности, принято 16 стратегических документов и 15 законов.
В свою очередь, европейские коллеги заверили украинскую сторону в продолжении поддержки и готовности усиливать сотрудничество на пути евроинтеграции Украины.
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