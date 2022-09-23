Сколько средств понадобится на возобновление убытков в АПК после войны — Finance.ua
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Сколько средств понадобится на возобновление убытков в АПК после войны

Аграрный рынок
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Аграрный сектор Украины значительно пострадал от военных действий: уничтожены поля, украдено зерно и техника, готовая продукция, разрушены и разграблены склады, предприятия, временно утрачены территории из-за оккупации. На его восстановление понадобится более $30 млрд.
Об этом рассказал заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.
«Сейчас мы имеем более 4 миллиардов долларов США прямого ущерба, это уничтоженные, сожженные и украденные товары и более 22 миллиардов долларов США утраченного потенциального дохода от нераспределенных запасов продовольствия», — отметил Тарас Высоцкий.
По его словам, восстановление после войны будет долгим. На начальном этапе потребуется около $500 млн. В общей сложности для восстановления убытков в АПК понадобится более $30 млрд.
Сейчас для Украины критическое возобновление экспорта для обеспечения продовольственной безопасности в мире и поддержки внутренних валютных резервов, стабильного курса гривны.
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«С макрофинансовой точки зрения, экспорт поддерживает валютные резервы и обменный курс гривны. С макроэкономической точки зрения, неспособность Украины продавать товары означает падение ВВП, зарплат и спроса среди поставщиков на удобрения, семена и другую продукцию, связанную с сельским хозяйством», — сказал Тарас Высоцкий.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Kurkul
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