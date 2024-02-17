Сколько средств получили предприниматели на развитие бизнеса в феврале (инфографика) — Finance.ua

Сколько средств получили предприниматели на развитие бизнеса в феврале (инфографика) Сегодня 14:15 — Казна и Политика

Сколько средств получили предприниматели на развитие бизнеса в феврале (инфографика)

В феврале 321 предприниматель получил кредиты по программе «Доступные кредиты 5−7-9%» на общую сумму 1,2 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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«За прошлую неделю в рамках Государственной программы „Доступные кредиты 5−7-9%“ предприниматели получили от уполномоченных банков 321 льготный кредит на общую сумму 1,2 млрд грн, в том числе от банков государственного сектора экономики — 190 кредитов на 0,4 млрд гривен», — говорится в сообщении.

Инфографика: Министерство финансов Украины

За время действия военного положения в Украине выдано 46 240 доступных кредитов на общую сумму 185,9 млрд грн (в том числе банками государственного сектора — 34 459 кредитов на 94,4 млрд грн).

Куда направили средства:

13,66 млрд грн — на инвестиционные цели;

8,88 млрд грн — как антикризисные кредиты;

3,72 млрд грн — на рефинансирование прежде полученных кредитов;

36,4 млрд грн — кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей;

57,79 млрд грн — на антивоенные цели.

В общей сложности с начала Программы было заключено 81 062 кредитных соглашения на сумму 275,5 млрд грн, из них банками государственного сектора экономики — 54 935 договоров на 121 млрд гривен.

Инфографика: Министерство финансов Украины

Напомним, 1773 агрохозяйства получили 8,6 млрд гривен банковских кредитов на развитие с начала 2024 года. Из них 633 хозяйства профинансированы на 2,3 млрд гривен по государственной программе «Доступные кредиты 5−7-9». Финансирование агропроизводителей стало возможным благодаря поддержке Всемирного банка в рамках Экстренного проекта предоставления инклюзивной поддержки для восстановления сельского хозяйства Украины (ARISE).

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