Сколько средств по «зеленому» тарифу выплатил «Гарантированный покупатель» в марте — Finance.ua
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Сколько средств по «зеленому» тарифу выплатил «Гарантированный покупатель» в марте

Энергетика
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Сколько средств по «зеленому» тарифу выплатил «Гарантированный покупатель» в марте
Сколько средств по «зеленому» тарифу выплатил «Гарантированный покупатель» в марте
Производители энергии из возобновляемых источников получили 345,2 млн грн от государственного предприятия «Гарантированный покупатель» за март 2024 года.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
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«Государственное предприятие „Гарантированный покупатель“ произвело доплату производителям из возобновляемых источников энергии на сумму 345,2 млн грн за первую декаду марта 2024 года», — говорится в сообщении.
Отмечается, что оплата произведена за счет средств, полученных «Гарантированным покупателем» от торговой деятельности на организованных сегментах рынка за этот же период.
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Общий уровень расчета ГП «Гарантированный покупатель» за первую декаду марта этого года составляет 28,1%.
Напомним, директор энергетических программ «Центра Разумкова» Владимир Омельченко отмечал, что в Государственный бюджет Украины могут поступить значительные денежные поступления из-за отмены действующей специальной обязанности по экспорту электроэнергии (экспортное ПСО).
По материалам:
Укрінформ
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