Сколько средств по «зеленому» тарифу выплатил «Гарантированный покупатель» в марте — Finance.ua

Сколько средств по «зеленому» тарифу выплатил «Гарантированный покупатель» в марте
Производители энергии из возобновляемых источников получили 345,2 млн грн от государственного предприятия «Гарантированный покупатель» за март 2024 года.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Государственное предприятие „Гарантированный покупатель“ произвело доплату производителям из возобновляемых источников энергии на сумму 345,2 млн грн за первую декаду марта 2024 года», — говорится в сообщении.
Отмечается, что оплата произведена за счет средств, полученных «Гарантированным покупателем» от торговой деятельности на организованных сегментах рынка за этот же период.
Общий уровень расчета ГП «Гарантированный покупатель» за первую декаду марта этого года составляет 28,1%.
Напомним, директор энергетических программ «Центра Разумкова» Владимир Омельченко отмечал, что в Государственный бюджет Украины могут поступить значительные денежные поступления из-за отмены действующей специальной обязанности по экспорту электроэнергии (экспортное ПСО).
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