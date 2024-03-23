Сколько средств по «зеленому» тарифу выплатил «Гарантированный покупатель» в марте — Finance.ua

Сколько средств по «зеленому» тарифу выплатил «Гарантированный покупатель» в марте Сегодня 06:12 — Энергетика

Сколько средств по «зеленому» тарифу выплатил «Гарантированный покупатель» в марте

Производители энергии из возобновляемых источников получили 345,2 млн грн от государственного предприятия «Гарантированный покупатель» за март 2024 года.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Государственное предприятие „Гарантированный покупатель“ произвело доплату производителям из возобновляемых источников энергии на сумму 345,2 млн грн за первую декаду марта 2024 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что оплата произведена за счет средств, полученных «Гарантированным покупателем» от торговой деятельности на организованных сегментах рынка за этот же период.

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Общий уровень расчета ГП «Гарантированный покупатель» за первую декаду марта этого года составляет 28,1%.

Напомним, директор энергетических программ «Центра Разумкова» Владимир Омельченко отмечал , что в Государственный бюджет Украины могут поступить значительные денежные поступления из-за отмены действующей специальной обязанности по экспорту электроэнергии (экспортное ПСО).

Укрінформ По материалам:

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