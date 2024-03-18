Галущенко: синхронизация с ENTSO-E усилила и Украину, и Европу — Finance.ua

Галущенко: синхронизация с ENTSO-E усилила и Украину, и Европу
Украина будет и в дальнейшем развивать интерконнекторы и увеличивать межгосударственные пересечения с европейскими странами для наращивания объемов импорта и экспорта электроэнергии.
Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко на своей странице в Facebook в день второй годовщины синхронизации украинской энергосистемы с европейской ENTSO-E.
«Отсоединение от энергосистемы рф и беларуси, 21 день работы в изолированном режиме, захват врагом энергетических объектов и постоянные атаки — это все испытывало нас на прочность. Но украинская энергосистема устояла. Мы доказали ее устойчивость и уже 16 марта 2022 года присоединились к континентальной ENTSO-E», — напомнил он.
Министр поблагодарил международных партнеров Украины за поддержку в те трудные времена и особо отметил усилия европейского комиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон, которая постоянно поддерживает Украину на пути присоединения к европейской семье и интеграции наших энергетических рынков.
«Синхронизация с европейской энергосетью усилила и Украину, и Европу. Возможность импорта электроэнергии из стран-партнеров позволила нам удержать энергосистему во время прицельных вражеских атак. В то же время, украинская электроэнергия помогла европейским партнерам снизить зависимость от российских энергоресурсов. Уже летом 2022 года мы начали экспортировать электроэнергию европейским соседям», — отметил глава Минэнерго.
Герман Галущенко напомнил, что на сегодняшний день пропускная способность межгосударственных сечений позволяет Украине экспортировать до 550 МВт и импортировать до 1700 МВт.
«Впереди еще много работы: развитие интерконнекторов и дальнейшее увеличение межгосударственных связей. Но уже несомненно: Украина — неотъемлемая часть европейской семьи, Украина — европейский энергетический хаб!» — резюмировал министр.
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