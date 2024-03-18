На трех АЭС в Украине провели двадцать первую ротацию экспертов миссии МАГАТЭ — Finance.ua

На трех АЭС в Украине провели двадцать первую ротацию экспертов миссии МАГАТЭ
В марте 2024 года на ПП «Ровенская АЭС», ПП «Южноукраинская АЭС», ПП «Хмельницкая АЭС» провели двадцать первую ротацию экспертов постоянных мониторинговых миссий Международного агентства по атомной энергии.
Об этом сообщила пресс-служба Госатомрегулирования.
Там уточнили, что на ГСП «Чернобыльская АЭС» провели двадцать третью ротацию.
«Постоянно действующие миссии МАГАТЭ на украинских атомных электростанциях были введены с целью мониторинга состояния безопасности на АЭС в условиях военной агрессии россии в Украине», — говорится в сообщении.
Руководитель Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что ограничение доступа украинского персонала к захваченной россией Запорожской атомной электростанции не создает прямой угрозы безопасности.
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