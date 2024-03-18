На трех АЭС в Украине провели двадцать первую ротацию экспертов миссии МАГАТЭ — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

На трех АЭС в Украине провели двадцать первую ротацию экспертов миссии МАГАТЭ

Энергетика
0
В марте 2024 года на ПП «Ровенская АЭС», ПП «Южноукраинская АЭС», ПП «Хмельницкая АЭС» провели двадцать первую ротацию экспертов постоянных мониторинговых миссий Международного агентства по атомной энергии.
Об этом сообщила пресс-служба Госатомрегулирования.
Там уточнили, что на ГСП «Чернобыльская АЭС» провели двадцать третью ротацию.
«Постоянно действующие миссии МАГАТЭ на украинских атомных электростанциях были введены с целью мониторинга состояния безопасности на АЭС в условиях военной агрессии россии в Украине», — говорится в сообщении.
Руководитель Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что ограничение доступа украинского персонала к захваченной россией Запорожской атомной электростанции не создает прямой угрозы безопасности.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.