На трех АЭС в Украине провели двадцать первую ротацию экспертов миссии МАГАТЭ — Finance.ua

На трех АЭС в Украине провели двадцать первую ротацию экспертов миссии МАГАТЭ Сегодня 11:45 — Энергетика

В марте 2024 года на ПП «Ровенская АЭС», ПП «Южноукраинская АЭС», ПП «Хмельницкая АЭС» провели двадцать первую ротацию экспертов постоянных мониторинговых миссий Международного агентства по атомной энергии.

Об этом сообщила пресс-служба Госатомрегулирования.

Там уточнили, что на ГСП «Чернобыльская АЭС» провели двадцать третью ротацию.

«Постоянно действующие миссии МАГАТЭ на украинских атомных электростанциях были введены с целью мониторинга состояния безопасности на АЭС в условиях военной агрессии россии в Украине», — говорится в сообщении.

Руководитель Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что ограничение доступа украинского персонала к захваченной россией Запорожской атомной электростанции не создает прямой угрозы безопасности.

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