Сколько средств перечислили на спецсчет НБУ на нужды обороны — Finance.ua

Сколько средств перечислили на спецсчет НБУ на нужды обороны Сегодня 09:14

По состоянию на 1 сентября 2025 г. остаток средств на спецсчете, который Национальный банк открыл для поддержки сил обороны 24 февраля 2022 г., составил более 5 млрд грн. За прошлый месяц на спецсчет поступило более 204,5 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ

Всего с начала полномасштабного вторжения на спецсчет поступило более 83,9 млрд грн в эквиваленте.

Средства переводили как граждане и предприятия Украины, так и международное сообщество (в том числе из США, Великобритании, Германии, Швеции, Финляндии, Польши, Швейцарии, Норвегии, Австралии, Франции, Канады, Болгарии, Гонконга и многих стран мира).

Из-за границы в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты стерлингов, канадские доллары, женьминьби, иены, швейцарские франки, злотые, австралийские доллары) поступило почти 62,5 млрд грн в эквиваленте.

Всего с начала полномасштабной войны со спецсчета на нужды обороны Национальный банк перечислил почти 78,8 млрд грн. В августе 2025 года — почти 9,8 млрд грн.

В частности:

на нужды Национальной гвардии Украины — более 1649 млн грн;

Национальной полиции Украины — 1 650 млн грн;

Министерства обороны Украины — более 39 332 млн грн (01.08.2025 — почти 106,9 млн грн; 04.08.2025 — 6 312 млн грн);

Государственной пограничной службы Украины — 999,5 млн грн;

Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины — более 8 200 млн грн (25.08.2025 — было возвращено более 8 млн грн ранее неиспользованных средств);

Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям — свыше 156,2 млн грн;

на нужды СНБО Украины — почти 100,9 млн грн;

Государственной специальной службы транспорта — более 233 млн грн;

Службы безопасности Украины — почти 663,6 млн грн (05.08.2025 — почти 90,2 млн грн);

воинских частей — более 286,9 млн грн;

Главное управление разведки Украины — более 1 404 млн грн;

Агентства оборонных закупок — более 23 586 млн грн (18.08.2025 — 3 192 млн грн);

оборонной работы областных военных администраций — более 502,5 млн грн (29.08.2025 — 50 млн грн).

Напоминаем, что перевести средства на нужды обороны можно как по реквизитам, так и с помощью платежной карты по ссылке

