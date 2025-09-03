Сколько средств перечислили на спецсчет НБУ на нужды обороны — Finance.ua
Сколько средств перечислили на спецсчет НБУ на нужды обороны

По состоянию на 1 сентября 2025 г. остаток средств на спецсчете, который Национальный банк открыл для поддержки сил обороны 24 февраля 2022 г., составил более 5 млрд грн. За прошлый месяц на спецсчет поступило более 204,5 млн грн.
Об этом сообщила пресс-служба НБУ
Всего с начала полномасштабного вторжения на спецсчет поступило более 83,9 млрд грн в эквиваленте.
Средства переводили как граждане и предприятия Украины, так и международное сообщество (в том числе из США, Великобритании, Германии, Швеции, Финляндии, Польши, Швейцарии, Норвегии, Австралии, Франции, Канады, Болгарии, Гонконга и многих стран мира).
Из-за границы в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты стерлингов, канадские доллары, женьминьби, иены, швейцарские франки, злотые, австралийские доллары) поступило почти 62,5 млрд грн в эквиваленте.
Всего с начала полномасштабной войны со спецсчета на нужды обороны Национальный банк перечислил почти 78,8 млрд грн. В августе 2025 года — почти 9,8 млрд грн.
В частности:
  • на нужды Национальной гвардии Украины — более 1649 млн грн;
  • Национальной полиции Украины — 1 650 млн грн;
  • Министерства обороны Украины — более 39 332 млн грн (01.08.2025 — почти 106,9 млн грн; 04.08.2025 — 6 312 млн грн);
  • Государственной пограничной службы Украины — 999,5 млн грн;
  • Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины — более 8 200 млн грн (25.08.2025 — было возвращено более 8 млн грн ранее неиспользованных средств);
  • Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям — свыше 156,2 млн грн;
  • на нужды СНБО Украины — почти 100,9 млн грн;
  • Государственной специальной службы транспорта — более 233 млн грн;
  • Службы безопасности Украины — почти 663,6 млн грн (05.08.2025 — почти 90,2 млн грн);
  • воинских частей — более 286,9 млн грн;
  • Главное управление разведки Украины — более 1 404 млн грн;
  • Агентства оборонных закупок — более 23 586 млн грн (18.08.2025 — 3 192 млн грн);
  • оборонной работы областных военных администраций — более 502,5 млн грн (29.08.2025 — 50 млн грн).
Напоминаем, что перевести средства на нужды обороны можно как по реквизитам, так и с помощью платежной карты по ссылке.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
