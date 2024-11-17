Сколько средств направили на выплаты ВПЛ в прошлом месяце — Finance.ua

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Сколько средств направили на выплаты ВПЛ в прошлом месяце

Казна и Политика
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Сколько средств направили на выплаты ВПЛ в прошлом месяце
Сколько средств направили на выплаты ВПЛ в прошлом месяце
В прошлом месяце на выплаты внутренне перемещенным лицам было направлено почти 2,6 миллиарда гривен.
Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Сколько средств получили ВПЛ

Отмечается, что речь идет о помощи в размере 3 тысяч гривен для лиц с инвалидностью и детей, и 2 тысяч гривен для всех остальных.
«Таким образом, за октябрь государственное пособие на проживание получили более 1 миллиона внутренних переселенцев на сумму почти 2,6 миллиарда гривен», — говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что с начала 2024 года уже профинансированы выплаты ВПЛ на общую сумму более 33 миллиардов гривен.

Справка Finance.ua:

  • кроме государственной субсидии на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), недавно анонсированной правительством, благотворительный фонд «Право на защиту» начал регистрацию на получение денежного пособия на аренду жилья, финансируемого Гуманитарным фондом для Украины (UHF);
  • с середины января заработает субсидия на аренду жилья для ВПЛ. Внутренне перемещенные лица, которые должны платить за арендуемое жилье более 30% своего дохода (или совокупного дохода семьи, если это семья ВПЛ), смогут получить финансовое пособие от государства.
По материалам:
Finance.ua
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