Сколько штрафов уже зафиксировали автоматические системы за перегруженные фуры — Finance.ua

Сколько штрафов уже зафиксировали автоматические системы за перегруженные фуры Сегодня 12:31 — Личные финансы

Сколько штрафов уже зафиксировали автоматические системы за перегруженные фуры

17,8 тысячи постановлений — именно столько штрафов за превышение норм груза было наложено в Украине в период с 1 октября 2021 года по 1 мая 2023 года. Общая сумма взысканий за перегрузку составила 355,6 млн гривен.

Больше всего штрафов владельцы грузовиков получили в декабре 2021 года и январе 2022 года — 3,9 тысячи на сумму 96,3 млн гривен и 3,7 тысячи на сумму 93,4 млн гривен соответственно.

Об этом сообщает Опендатабот, ссылаясь на данные Укртрансбезопасности.

С начала полномасштабного вторжения с марта по июль прошлого года в Украине такие нарушения не фиксировались. Штрафы возобновились в июле 2022 года — тогда за месяц было составлено 188 постановлений за перегрузку на сумму чуть больше 3 млн гривен. Это самый маленький показатель за почти три года.

В конце 2022 года количество нарушений начало расти, однако до сих пор не достигло показателей до начала большого вторжения. В течение января-апреля текущего года на дорогах Украины было зафиксировано 4,6 тысячи таких правонарушений на сумму более 78 млн гривен. Для сравнения, это даже меньше, чем было накануне начала войны в январе 2022. Тогда за перегрузку уплатили 93,4 млн грн штрафов.

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В 2023 году количество выявленных нарушений продолжает расти. Так, по данным Укртрансбезопасности, только за одну неделю июня было выписано 470 постановлений на 6 672 500 грн. Это больше, чем, например, за весь сентябрь 2022 года.

Напомним, что Укртрансбезопасность приступила к фиксации нарушений за превышение норм груза 1 октября 2021 года. Такие процессы осуществляются в автоматическом режиме с помощью около полусотни комплексов «Взвешивание в движении» (Weigh-in-Motion). Это система датчиков, которые на ходу считывают вес, габариты и номерной знак транспортного средства и передают информацию в специальную базу данных.

Главной задачей такой системы является недопущение разрушения дорог, ведь чрезмерно нагруженные фуры портят асфальт — особенно летом, когда он сильно разогревается. За такие нарушения украинским законодательством предусмотрены штрафы от 8,5 тыс. до 51 тыс. гривен в зависимости от процента превышения нормы. К административной ответственности привлекают тех, на кого зарегистрировано транспортное средство — граждан или компании.

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