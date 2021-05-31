Рада ужесточила ответственность за перегруженные фуры

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект закона №3742 по отдельным вопросам осуществления габаритно-весового контроля (ГВК). За соответствующее решение проголосовали 280 народных депутатов.

Закон имеет целью:

урегулирование вопроса по предотвращению и недопущению разрушения автомобильных дорог общего пользования;

совершенствование осуществления габаритно-весового контроля транспортных средств с привлечением органов местного самоуправления и местных органов исполнительной власти;

привлечение инвестиционных средств, направленных на развитие транспортной инфраструктуры до европейских стандартов;

повышение уровня безопасности;

законодательное закрепление полномочий центрального органа исполнительной власти, обеспечивающего реализацию государственной политики по вопросам безопасности на наземном транспорте относительно взыскания в судебном порядке платы за проезд по автомобильным дорогам транспортных средств и других самоходных машин и механизмов, весовые или габаритные параметры которых превышают нормативные, во время габаритно-весового контроля.

Итак, документ законодательно закрепляет автоматическую фиксацию нарушений ГВК.

Он также расширяет полномочия «Укртрансбезопасности» в части осуществления габаритно-весового контроля – предоставляет ей право взыскивать в судебном порядке плату за проезд для грузовиков, которые нарушают габаритно-весовые параметры.

Кроме этого, закон устанавливает ответственность грузоотправителя как первого звена в грузовых перевозках и значительно повышает ответственность автоперевозчиков за несоблюдение габаритно-весовых норм.

В частности, закон №3742 вводит такие штрафы:

1. Для грузоотправителей за нарушения при внесении сведений в товарно-транспортные накладные или другие документы на груз в размере 34 тыс. грн.

2. Для пользователей (владельцев) транспортных средств за превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм в зависимости от процента перегруза:

до 2% включительно в размере 1 700 грн;

от 2% до 5% в размере 5 100 грн;

от 5% до 10% в размере 8 500 грн;

от 10% до 20% в размере 17 тыс. грн;

от 20% до 30% в размере 34 тыс. грн;

более 30% в размере 51 тыс. грн;

за отказ от прохождения ГВК в размере 51 тыс. грн.

3. Для должностных лиц субъектов хозяйствования, граждан-субъектов предпринимательской деятельности и/или водителей за невыполнение законных требований сотрудников «Укртрансбезопасности» по проверке соблюдения требований законодательства об автомобильном транспорте, устранению нарушений законодательства по безопасности на автомобильном транспорте или создание препятствий для выполнения возложенных на них обязанностей, задач – в размере 51 тыс. грн.

Кстати, обо всех главных изменениях в законодательстве, которые могут касаться ваших личных средств, мы информируем в телеграм-канале Finance_ukr. Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе всех финансовых событий.