Рада ужесточила ответственность за перегруженные фуры

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект закона №3742 по отдельным вопросам осуществления габаритно-весового контроля (ГВК). За соответствующее решение проголосовали 280 народных депутатов.
Закон имеет целью:
Итак, документ законодательно закрепляет автоматическую фиксацию нарушений ГВК.
Он также расширяет полномочия «Укртрансбезопасности» в части осуществления габаритно-весового контроля – предоставляет ей право взыскивать в судебном порядке плату за проезд для грузовиков, которые нарушают габаритно-весовые параметры.
Кроме этого, закон устанавливает ответственность грузоотправителя как первого звена в грузовых перевозках и значительно повышает ответственность автоперевозчиков за несоблюдение габаритно-весовых норм.
В частности, закон №3742 вводит такие штрафы:
1. Для грузоотправителей за нарушения при внесении сведений в товарно-транспортные накладные или другие документы на груз в размере 34 тыс. грн.
2. Для пользователей (владельцев) транспортных средств за превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм в зависимости от процента перегруза:
3. Для должностных лиц субъектов хозяйствования, граждан-субъектов предпринимательской деятельности и/или водителей за невыполнение законных требований сотрудников «Укртрансбезопасности» по проверке соблюдения требований законодательства об автомобильном транспорте, устранению нарушений законодательства по безопасности на автомобильном транспорте или создание препятствий для выполнения возложенных на них обязанностей, задач – в размере 51 тыс. грн.
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