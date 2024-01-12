Сколько штрафов получил бизнес за неиспользование П/РРО — Finance.ua

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Сколько штрафов получил бизнес за неиспользование П/РРО

Личные финансы
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Сколько штрафов получил бизнес за неиспользование П/РРО
Сколько штрафов получил бизнес за неиспользование П/РРО
29 753 штрафа за нарушение при использовании П/РРО на общую сумму 1,65 млрд грн наложила на предпринимателей Государственная налоговая служба (ГНС) за неполный 2023 год. Это уже втрое больше, чем за весь 2021 год.
Об этом сообщает Опендатабот.
Более чем на половину указанной суммы — 988,15 млн грн — предпринимателей оштрафовали в августе. Именно за этот месяц было проведено наименьшее количество проверок в 2023 году — всего 1640, но выписано наибольшее количество штрафов — 3336.
Сколько штрафов получил бизнес за неиспользование П/РРО
287,4 тысячи РРО и 554,6 тысячи ПРРО работает в Украине по состоянию на начало декабря 2023 года. Всплеск установок ПРРО в 2023 году пришелся на сентябрь — +15% в месяц. Считаем, что это связано с отменой моратория в октябре на проверки наличия кассовых аппаратов, введенного в начале полномасштабного вторжения.
Сколько штрафов получил бизнес за неиспользование П/РРО
В украинской компании по автоматизации заведений Poster отмечают, что большинство предпринимателей до последнего было не готово к возврату проверок.
«Многие предприниматели ждали до последнего, объясняя это тем, что не впервые мораторий замораживают или переносят. Запрос на ПРРО от Poster в чатах и ​​звонках стремительно вырос в последнюю неделю сентября — в 1,5−2 раза от обычного.
Учитывая, что какая-то часть предпринимателей использует физические РРО и посторонние интеграции, можно предположить, что треть бизнесов все еще не были готовы к дедлайну 1 октября", — считает Родион Ерошек, CEO и совладелец Poster.
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На данный момент количество «касс в смартфоне» почти вдвое превышает количество обычных. По сравнению с ноябрем 2021 года количество ПРРО выросло в 4 раза, зато РРО уменьшилось на 5%.
Несмотря на столь стремительный рост, на ПРРО приходится только 29% от общего количества чеков. Однако год к году их становится больше: для сравнения, в 2021 году доля чеков ПРРО составляла всего 2,7%.
Сколько штрафов получил бизнес за неиспользование П/РРО
В общей сложности 6,62 млрд чеков на общую сумму 2,3 трлн грн было выписано за 11 месяцев текущего года. Общая сумма чека по П/РРО выросла в 1,5 раза к 2021 году.
Кстати, Finance.ua изучать возможности ПРРО, их стоимость и другие преимущества. Вот что нам удалось узнать.

ПРО: сервисы, которые помогут предпринимателям

Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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