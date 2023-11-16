ПРРО: кого в первую очередь будут проверять — Finance.ua

ПРРО: кого в первую очередь будут проверять
Налоговая служба более месяца проверяет предпринимателей, работающих с регистраторами расчетных операций. В результате количество проведенных операций через РРО, а также поступления в бюджет выросли.
А с 1 декабря должны вернуться и плановые проверки для определенных категорий бизнеса.
По словам председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ВРУ Даниила Гетманцева, в первую очередь налоговая будет проверять:
- активных ФЛП, имеющих КВЭДы в сфере торговли, но не имеющих установленного РРО;
- интернет-продавцов — как ФЛП, так и юридических лиц. Для этого будут производить контрольную закупку;
- большие торговые площади.
Напомним, рынок ПРРО в Украине объемный. Свои решения для бизнеса предлагают как банки (например, ПриватБанк, monobank, Ощадбанк), так и не имеющие отношения к банковскому сектору компании.
Finance.ua решил изучить предложения именно таких компаний. Мы выбрали самых лучших, на наш взгляд. Так что читайте больше в нашей статье:
ПРРО: сервисы, которые помогут предпринимателям
Предложений на рынке хватает. Предпринимателю нужно только проанализировать потребности своего бизнеса и выбрать подходящий продукт.
Справка Finance.ua:
- Регистратор расчетных операций (РРО) — это устройство, сохраняющее информацию о расчетах за товары или услуги, осуществляемые с его помощью. Он передает информацию фискальным органам. РРО может быть двух видов:
- аппаратный — это обычный кассовый аппарат или фискальный принтер;
- программное (ПРРО) — программное обеспечение, которое устанавливается на компьютер или другое устройство предпринимателя и может выполнять функцию регистратора операций.
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