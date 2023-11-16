ПРРО: кого в первую очередь будут проверять — Finance.ua

ПРРО: кого в первую очередь будут проверять Сегодня 21:00

ПРРО: кого в первую очередь будут проверять

Налоговая служба более месяца проверяет предпринимателей, работающих с регистраторами расчетных операций. В результате количество проведенных операций через РРО, а также поступления в бюджет выросли.

А с 1 декабря должны вернуться и плановые проверки для определенных категорий бизнеса.

По словам председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ВРУ Даниила Гетманцева, в первую очередь налоговая будет проверять:

активных ФЛП, имеющих КВЭДы в сфере торговли, но не имеющих установленного РРО;

интернет-продавцов — как ФЛП, так и юридических лиц. Для этого будут производить контрольную закупку;

большие торговые площади.

Напомним, рынок ПРРО в Украине объемный. Свои решения для бизнеса предлагают как банки (например, ПриватБанк , monobank, Ощадбанк), так и не имеющие отношения к банковскому сектору компании.

Finance.ua решил изучить предложения именно таких компаний. Мы выбрали самых лучших, на наш взгляд. Так что читайте больше в нашей статье:

Предложений на рынке хватает. Предпринимателю нужно только проанализировать потребности своего бизнеса и выбрать подходящий продукт.

Справка Finance.ua:

Регистратор расчетных операций (РРО) — это устройство, сохраняющее информацию о расчетах за товары или услуги, осуществляемые с его помощью. Он передает информацию фискальным органам. РРО может быть двух видов:

аппаратный — это обычный кассовый аппарат или фискальный принтер;

программное (ПРРО) — программное обеспечение, которое устанавливается на компьютер или другое устройство предпринимателя и может выполнять функцию регистратора операций.

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