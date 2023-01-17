Сколько сейчас зарабатывают украинские разработчики (инфографика) — Finance.ua

Сколько сейчас зарабатывают украинские разработчики (инфографика) Сегодня 09:04 — Личные финансы

Сколько сейчас зарабатывают украинские разработчики (инфографика)

Медианные зарплаты разработчиков в Украине не уменьшились: как и полгода назад, средняя зарплата составляет $3400. Об этом говорится в исследовании портала DOU, собравшем 13 316 анкет от ІТ-специалистов всех уровней и специализаций.

Главное из исследования

Медианные зарплаты разработчиков не уменьшились: как и полгода назад, средняя зарплата составляет $3400.

У специалистов уровня Senior и выше компенсации даже выросли: Senior+$300, Team Lead+$100, Tech Lead+$365.

Разработчики возвращаются в Киев и область: здесь живут 36% находящихся в Украине. Летом таковых было 27%.

1% самых высокооплачиваемых разработчиков получают зарплаты от $9200.

Самая высокая медианная зарплата у временно живущих за рубежом разработчиков, но планирующих вернуться — $4500.

Scala, Go и Rust остаются языками с высокими медианными зарплатами как у начинающих, так и у опытных специалистов.

Разница в медианных зарплатах тех, кто знает английский хорошо, и тех, кто почти не владеет им, может достигать $1–2 тысячи.

Языки программирования

JavaScript остается языком, который украинские разработчики используют чаще всего, — 21% назвали его основным. Продолжает расти доля тех, кто чаще всего выбирает TypeScript — 16% (полгода назад — 14%, год назад — 8%). Число тех, кто пишет на PHP, постепенно уменьшается — 9% (полгода назад было 10%, год назад — 11%).

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При этом Scala, Go и Rust остаются языками с высокими медианными зарплатами как у начинающих, так и у опытных специалистов. Средняя зарплата разработчиков, преимущественно работающих со Scala — $5500, Go — $5200, Rust — $5000.

JavaScript. Медианные зарплаты специалистов по JS уровня Junior и Middle уже год остаются неизменными. Зарплаты Senior возобновили рост: за последние полгода +$250

Медианные зарплаты специалистов по JS уровня Junior и Middle уже год остаются неизменными. Зарплаты Senior возобновили рост: за последние полгода +$250 Java . За последние полгода выросла только медианная зарплата Senior: $200. Зарплаты Middle пока не изменились, а джуны остаются на уровне декабря 2021 года.

. За последние полгода выросла только медианная зарплата Senior: $200. Зарплаты Middle пока не изменились, а джуны остаются на уровне декабря 2021 года. C# / .NET. Несмотря на войну, медианные зарплаты C# / .NET росли весь 2022 год. Больше всего у Senior: +$375 за полгода. Зарплаты мидлов и джунов тоже несколько повысились (+$75 и +$50) и достигли среднего на рынке значения

Несмотря на войну, медианные зарплаты C# / .NET росли весь 2022 год. Больше всего у Senior: +$375 за полгода. Зарплаты мидлов и джунов тоже несколько повысились (+$75 и +$50) и достигли среднего на рынке значения PHP. Зарплата джунов продолжает снижаться: на $50 в первом полугодии и еще на $100 во втором. Зарплаты мидлов несколько выросли после летнего падения и вернулись на уровень декабря 2021 года. Зарплаты сеньоров после остановки летом 2022 года во втором полугодии выросли на $200

Зарплата джунов продолжает снижаться: на $50 в первом полугодии и еще на $100 во втором. Зарплаты мидлов несколько выросли после летнего падения и вернулись на уровень декабря 2021 года. Зарплаты сеньоров после остановки летом 2022 года во втором полугодии выросли на $200 Python. Медианная зарплата сеньоров выросла на $100 и достигла среднерыночного уровня ($5000). Медианная зарплата мидлов после непрерывного с лета 2020 года роста несколько снизилась (-$100). Зарплаты джунов тоже немного упали (-$45)

Медианная зарплата сеньоров выросла на $100 и достигла среднерыночного уровня ($5000). Медианная зарплата мидлов после непрерывного с лета 2020 года роста несколько снизилась (-$100). Зарплаты джунов тоже немного упали (-$45) C++. После значительного роста в первой половине 2022 года медианная зарплата сеньоров не изменилась — $4700. Зарплата мидлов уменьшилась до уровня лета 2021 года (-$400 до $2300). У джунов, напротив, после годового падения рост на $100

После значительного роста в первой половине 2022 года медианная зарплата сеньоров не изменилась — $4700. Зарплата мидлов уменьшилась до уровня лета 2021 года (-$400 до $2300). У джунов, напротив, после годового падения рост на $100 Ruby/Rails. Наибольший рост у сеньоров: $700. У мидлов +$100. Зарплаты джунов тоже продолжают повышаться (+$125 за последние полгода), но количество ответов не очень большое (20), поэтому к этим данным следует относиться с осторожностью

Наибольший рост у сеньоров: $700. У мидлов +$100. Зарплаты джунов тоже продолжают повышаться (+$125 за последние полгода), но количество ответов не очень большое (20), поэтому к этим данным следует относиться с осторожностью Swift. Наибольший рост — у мидлов (+$225), у джунов тоже небольшой рост (+$50). Зарплаты сеньоров несколько снизились после многолетнего роста и вернулись на уровень декабря 2021 года.

Наибольший рост — у мидлов (+$225), у джунов тоже небольшой рост (+$50). Зарплаты сеньоров несколько снизились после многолетнего роста и вернулись на уровень декабря 2021 года. Kotlin. Медианная зарплата сеньоров продолжает расти: $200 за последние полгода. Зарплаты джунов тоже немного повысились и достигли среднерыночного уровня (+100 до $1000). У мидлов небольшое падение (-$100) после года активного роста

Медианная зарплата сеньоров продолжает расти: $200 за последние полгода. Зарплаты джунов тоже немного повысились и достигли среднерыночного уровня (+100 до $1000). У мидлов небольшое падение (-$100) после года активного роста TypeScript. Зарплаты росли в первом полугодии 2022 года, а во втором преимущественно остановились. Несколько увеличилась медианная зарплата джунов (на $60 до $1000). У сеньоров ситуация не изменилась, а у мидлов компенсация даже немного уменьшилась (-$190)

Медианные зарплаты и английский

Украинские разработчики преимущественно знают английский язык на среднем уровне (так оценили себя 36% специалистов) или выше среднего (43%).

За последние полгода доля разработчиков, оценивающих свой уровень владения английским как выше среднего (Upper-Intermediate), выросла с 41% до 43% за счет специалистов, чьи знания не дотягивают до Intermediate. Доля знающих английский на продвинутом уровне составляет 9% и практически не изменилась за все время зарплатных опросов.

Опыт работы в ІТ

Медианные зарплаты разработчиков с опытом до года — менее $1000, однако ежегодно они существенно повышаются. После восьми лет опыта медианная зарплата специалистов перестает увеличиваться — похоже, в этот период на компенсацию влияет роль (Lead, Architect, руководитель), а не опыт как таковой.

По городам

В Украине, как и полгода назад, самые высокие медианные зарплаты у разработчиков во Львове и области ($3750) и в Киеве и области ($3600). На втором месте — те, кто сейчас живет в Закарпатье и Виннице или области ($3300). Далее — Днепр, Черновцы и Черкассы ($3000). Это регионы, в которых сейчас живет большое количество опытных разработчиков — более 40% из них имеют уровень от Senior.

Во Львове несколько больше, чем в Киеве, зарплаты специалистов по C# / .NET: $4000 против $3525. Медианные зарплаты TypeScript-разработчиков во Львове тоже немного выше ($3725 против $3500 в Киеве), но, прежде всего, у опытных. В Киеве более высокие зарплаты у опытных специалистов по JavaScript, Java и Python.

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