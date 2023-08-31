Сколько сейчас стоит аренда квартиры в Киеве: стоимость по районам — Finance.ua

Сколько сейчас стоит аренда квартиры в Киеве: стоимость по районам Сегодня 17:06 — Недвижимость

Сколько сейчас стоит аренда квартиры в Киеве: стоимость по районам

Дешевле всего арендовать квартиру по состоянию на конец августа в Киеве можно в Деснянском районе — в среднем 10 000 гривен. Самым дорогим остается Печерский район. Там аренда жилья стоит около 56 тысяч гривен в месяц.

Цены на аренду квартир разнятся в зависимости от районов столицы. Стоимость арендованного жилья (гривен за объект) среди всех вариантов квартир распределилась следующим образом:

Голосеевский район — 44 944 грн;

Дарницкий район — 28 240 грн;

Деснянский район — 10 000 грн;

Днепровский район — 35 581 грн;

Оболонский район — 33 258 грн;

Печерский район — 56 180 грн;

Подольский район — 44 944 грн;

Святошинский район — 18 502 грн.

Соломенский район — 33 708 грн;

Шевченковский район — 49 775 грн.

Цены по количеству комнат

Если выделить стоимость аренды в каждом районе по количеству комнат, эксперты озвучили следующие средние ценники:

Дарницкий:

однокомнатная квартира стоит 16 517 грн,

двухкомнатная — 24 345 грн,

трехкомнатная — 37 453 грн,

четырехкомнатная — 70 524 грн.



Днепровский:

однокомнатная — 17 940 грн,

двухкомнатная — 29 963 грн,

трехкомнатная — 37 491 грн,

четырехкомнатная — 61 798 грн.

Деснянский:

однокомнатная — 7 790 грн,

двухкомнатная — 10 487 грн,

трехкомнатная — 11 011 грн,

четырехкомнатная — 31 461 грн.



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Голосеевский:

однокомнатная — 29 888 грн,

двухкомнатная — 37 453 грн,

трехкомнатная — 52 434 грн,

четырехкомнатная — 109 700 грн.

Соломенский:

однокомнатная — 21 948 грн,

двухкомнатная — 29 963 грн,

трехкомнатная — 37 453 грн,

четырехкомнатная — 143 071 грн.

Святошинский:

однокомнатная квартира стоит 13 933 грн,

двухкомнатная — 18 989 грн,

трехкомнатная — 22 996 грн,

четырехкомнатная — 32 772 грн.

Оболонский:

однокомнатная — 22 996 грн,

двухкомнатная — 29 963 грн,

трехкомнатная — 39 850 грн,

четырехкомнатная — 134 457 грн.

Подольский:

однокомнатная — 26 105 грн,

двухкомнатная — 37 453 грн,

трехкомнатная — 48 689 грн,

четырехкомнатная — 141 198 грн.

Печерский:

однокомнатная — 35 581 грн,

двухкомнатная — 44 944 грн,

трехкомнатная — 63 670 грн,

четырехкомнатная — 106 030 грн.

Шевченковский:

однокомнатная — 31 648 грн,

двухкомнатная — 33 708 грн,

трехкомнатная — 52 434 грн,

четырехкомнатная — 66 517 грн.

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Інформатор Гроші По материалам:

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