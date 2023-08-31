Сколько сейчас стоит аренда квартиры в Киеве: стоимость по районам — Finance.ua
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Сколько сейчас стоит аренда квартиры в Киеве: стоимость по районам

Недвижимость
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Сколько сейчас стоит аренда квартиры в Киеве: стоимость по районам
Сколько сейчас стоит аренда квартиры в Киеве: стоимость по районам
Дешевле всего арендовать квартиру по состоянию на конец августа в Киеве можно в Деснянском районе — в среднем 10 000 гривен. Самым дорогим остается Печерский район. Там аренда жилья стоит около 56 тысяч гривен в месяц.
Об этом свидетельствуют данные Dim. ria.
Цены на аренду квартир разнятся в зависимости от районов столицы. Стоимость арендованного жилья (гривен за объект) среди всех вариантов квартир распределилась следующим образом:
  • Голосеевский район — 44 944 грн;
  • Дарницкий район — 28 240 грн;
  • Деснянский район — 10 000 грн;
  • Днепровский район — 35 581 грн;
  • Оболонский район — 33 258 грн;
  • Печерский район — 56 180 грн;
  • Подольский район — 44 944 грн;
  • Святошинский район — 18 502 грн.
  • Соломенский район — 33 708 грн;
  • Шевченковский район — 49 775 грн.

Цены по количеству комнат

Если выделить стоимость аренды в каждом районе по количеству комнат, эксперты озвучили следующие средние ценники:
Дарницкий:
  • однокомнатная квартира стоит 16 517 грн,
  • двухкомнатная — 24 345 грн,
  • трехкомнатная — 37 453 грн,
  • четырехкомнатная — 70 524 грн.
Днепровский:
  • однокомнатная — 17 940 грн,
  • двухкомнатная — 29 963 грн,
  • трехкомнатная — 37 491 грн,
  • четырехкомнатная — 61 798 грн.
Деснянский:
  • однокомнатная — 7 790 грн,
  • двухкомнатная — 10 487 грн,
  • трехкомнатная — 11 011 грн,
  • четырехкомнатная — 31 461 грн.
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Голосеевский:
  • однокомнатная — 29 888 грн,
  • двухкомнатная — 37 453 грн,
  • трехкомнатная — 52 434 грн,
  • четырехкомнатная — 109 700 грн.
Соломенский:
  • однокомнатная — 21 948 грн,
  • двухкомнатная — 29 963 грн,
  • трехкомнатная — 37 453 грн,
  • четырехкомнатная — 143 071 грн.
Святошинский:
  • однокомнатная квартира стоит 13 933 грн,
  • двухкомнатная — 18 989 грн,
  • трехкомнатная — 22 996 грн,
  • четырехкомнатная — 32 772 грн.
Оболонский:
  • однокомнатная — 22 996 грн,
  • двухкомнатная — 29 963 грн,
  • трехкомнатная — 39 850 грн,
  • четырехкомнатная — 134 457 грн.
Подольский:
  • однокомнатная — 26 105 грн,
  • двухкомнатная — 37 453 грн,
  • трехкомнатная — 48 689 грн,
  • четырехкомнатная — 141 198 грн.
Печерский:
  • однокомнатная — 35 581 грн,
  • двухкомнатная — 44 944 грн,
  • трехкомнатная — 63 670 грн,
  • четырехкомнатная — 106 030 грн.
Шевченковский:
  • однокомнатная — 31 648 грн,
  • двухкомнатная — 33 708 грн,
  • трехкомнатная — 52 434 грн,
  • четырехкомнатная — 66 517 грн.
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По материалам:
Інформатор Гроші
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