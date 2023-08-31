Сколько сейчас стоит аренда квартиры в Киеве: стоимость по районам — Finance.ua

Сколько сейчас стоит аренда квартиры в Киеве: стоимость по районам
Дешевле всего арендовать квартиру по состоянию на конец августа в Киеве можно в Деснянском районе — в среднем 10 000 гривен. Самым дорогим остается Печерский район. Там аренда жилья стоит около 56 тысяч гривен в месяц.
Об этом свидетельствуют данные Dim. ria.
Цены на аренду квартир разнятся в зависимости от районов столицы. Стоимость арендованного жилья (гривен за объект) среди всех вариантов квартир распределилась следующим образом:
- Голосеевский район — 44 944 грн;
- Дарницкий район — 28 240 грн;
- Деснянский район — 10 000 грн;
- Днепровский район — 35 581 грн;
- Оболонский район — 33 258 грн;
- Печерский район — 56 180 грн;
- Подольский район — 44 944 грн;
- Святошинский район — 18 502 грн.
- Соломенский район — 33 708 грн;
- Шевченковский район — 49 775 грн.
Цены по количеству комнат
Если выделить стоимость аренды в каждом районе по количеству комнат, эксперты озвучили следующие средние ценники:
Дарницкий:
- однокомнатная квартира стоит 16 517 грн,
- двухкомнатная — 24 345 грн,
- трехкомнатная — 37 453 грн,
- четырехкомнатная — 70 524 грн.
Днепровский:
- однокомнатная — 17 940 грн,
- двухкомнатная — 29 963 грн,
- трехкомнатная — 37 491 грн,
- четырехкомнатная — 61 798 грн.
Деснянский:
- однокомнатная — 7 790 грн,
- двухкомнатная — 10 487 грн,
- трехкомнатная — 11 011 грн,
- четырехкомнатная — 31 461 грн.
Голосеевский:
- однокомнатная — 29 888 грн,
- двухкомнатная — 37 453 грн,
- трехкомнатная — 52 434 грн,
- четырехкомнатная — 109 700 грн.
Соломенский:
- однокомнатная — 21 948 грн,
- двухкомнатная — 29 963 грн,
- трехкомнатная — 37 453 грн,
- четырехкомнатная — 143 071 грн.
Святошинский:
- однокомнатная квартира стоит 13 933 грн,
- двухкомнатная — 18 989 грн,
- трехкомнатная — 22 996 грн,
- четырехкомнатная — 32 772 грн.
Оболонский:
- однокомнатная — 22 996 грн,
- двухкомнатная — 29 963 грн,
- трехкомнатная — 39 850 грн,
- четырехкомнатная — 134 457 грн.
Подольский:
- однокомнатная — 26 105 грн,
- двухкомнатная — 37 453 грн,
- трехкомнатная — 48 689 грн,
- четырехкомнатная — 141 198 грн.
Печерский:
- однокомнатная — 35 581 грн,
- двухкомнатная — 44 944 грн,
- трехкомнатная — 63 670 грн,
- четырехкомнатная — 106 030 грн.
Шевченковский:
- однокомнатная — 31 648 грн,
- двухкомнатная — 33 708 грн,
- трехкомнатная — 52 434 грн,
- четырехкомнатная — 66 517 грн.
Кстати, если хотите научиться инвестировать в недвижимость и узнать все преимущества и риски этого инструмента, рекомендуем прочесть наш материал по ссылке ниже:
Путь к финансовой независимости: как можно зарабатывать на недвижимости 🏠
Поделиться новостью