Сколько реформ было проведено в Украине за время войны — Finance.ua

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Сколько реформ было проведено в Украине за время войны

Казна и Политика
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Сколько реформ было проведено в Украине за время войны
Сколько реформ было проведено в Украине за время войны
За время войны в Украине было проведено около 200 реформ, в том числе и антикоррупционных. Они были введены, в частности, по требованию Международного валютного фонда и Всемирного банка.
Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко на Украинском завтраке в Давосе.
Свириденко отметила, что эти реформы были введены, в частности, по требованию от МВФ и Всемирного банка. Следовательно, сейчас Украина «в хорошей форме» по борьбе с коррупцией.
«Мы одновременно продолжали воевать, работать и реформировать. Это хороший результат. Хотя, конечно, всегда есть куда совершенствоваться», — сказала министр.
Напомним, руководители крупных компаний сосредоточены и оптимистично настроены на завершение войны в Украине или прекращение ее активных боевых действий в 2025 году.
По материалам:
Novyny.live
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