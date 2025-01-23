Сколько реформ было проведено в Украине за время войны — Finance.ua

Сколько реформ было проведено в Украине за время войны Сегодня 15:32 — Казна и Политика

Сколько реформ было проведено в Украине за время войны

За время войны в Украине было проведено около 200 реформ, в том числе и антикоррупционных. Они были введены, в частности, по требованию Международного валютного фонда и Всемирного банка.

Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко на Украинском завтраке в Давосе.

Свириденко отметила, что эти реформы были введены, в частности, по требованию от МВФ и Всемирного банка. Следовательно, сейчас Украина «в хорошей форме» по борьбе с коррупцией.

«Мы одновременно продолжали воевать, работать и реформировать. Это хороший результат. Хотя, конечно, всегда есть куда совершенствоваться», — сказала министр.

Напомним, руководители крупных компаний сосредоточены и оптимистично настроены на завершение войны в Украине или прекращение ее активных боевых действий в 2025 году.

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