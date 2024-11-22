Сколько раз украинцы платили через онлайн-кассы: средняя сумма чека — Finance.ua
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Сколько раз украинцы платили через онлайн-кассы: средняя сумма чека

Личные финансы
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Сколько раз украинцы платили через онлайн-кассы: средняя сумма чека
Сколько раз украинцы платили через онлайн-кассы: средняя сумма чека
По данным Государственной налоговой службы, украинцы совершили 3 млрд оплат с использованием регистраторов расчетных операций (РРО) за 9 месяцев 2024 года. В то же время средняя сумма в чеках граждан падает год к году.
За 9 месяцев 2024 года (по сравнению с соответствующим периодом прошлого года) количество транзакций через онлайн-кассы (ПРРО) за 9 месяцев 2024 года выросло в 2,2 раза — до 3 млрд. Это почти половина от общего количества операций за 4 года существования системы.
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Такой рывок транзакций произошел из-за ввода требования использовать системы ПРРО и РРО для бизнеса. За нарушение этой обязанности бизнесу грозит штраф.
Для сравнения, в 24 раза увеличилось среднее количество операций в месяц в этом году с 2021-го: 340 млн против 14 млн.
Сколько раз украинцы платили через онлайн-кассы: средняя сумма чека
Более 2,35 трлн грн составляет общая сумма чеков. Из них почти половину украинцы потратили в этом году — 1,07 трлн грн. В прошлом году соответствующий показатель составил 503 млрд грн, что в 2,1 раза меньше.
Хотя украинцы потратили больше денег, однако сделали это за счет увеличения количества покупок и уменьшения среднего чека. Например, в этом году средний чек составил 345 грн. Это в 3,7 раза меньше, чем в 2020 году, когда сумма составляла 1300 грн.
Сколько раз украинцы платили через онлайн-кассы: средняя сумма чека
«Предприниматели все чаще выбирают ПРРО вместо железных фискальщиков. 90% клиентов Poster сейчас работают именно с программными регистраторами. Среди причин — простота обслуживания и финансовая доступность, что является ключевым для бизнеса сейчас.
Несмотря на популярность ПРРО, в Минфине, продолжает работать межведомственная рабочая группа, которая хочет зарегулировать и ограничить работу программных регистраторов. В начале года, например, озвучивалась идея запрета офлайн-режима, что опасно для работы программных регистраторов в целом. Сейчас рабочая группа более осмотрительна в своих идеях и действиях, поэтому надеемся, что ПРРО и далее смогут полноценно работать и помогать наполнять бюджет", — Родион Ерошек, CEO и соучредитель украинской компании по автоматизации заведений Poster.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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