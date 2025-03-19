Сколько рабочих мест создали ФЛПы в 2024 году (инфографика) — Finance.ua

Сколько рабочих мест создали ФЛПы в 2024 году (инфографика) Сегодня 10:05

Сколько рабочих мест создали ФЛПы в 2024 году (инфографика)

По данным Государственной налоговой службы, количество рабочих мест, созданных предпринимателями, несколько выросло. Таких предпринимателей больше всего на Днепропетровщине и в Киеве, а самый существенный прирост произошел на Хмельнитчине и Ровенщине.

Об этом свидетельствуют данные Опендатабот.

На 9% возросло количество ФЛП с наемными работниками за год. На 259 тыс. предпринимателей работают 673 тыс. человек — на 13% меньше, чем до полномасштабного.

Следует отметить, что количество наемных работников не коррелирует с количеством действующих предпринимателей и ходом военных действий в стране. Например, в ковидный период 2020—2021 гг. таких работников стало меньше на 11%, хотя количество предпринимателей изменилось несущественно (-822).

Больше всего ФЛП с наемными работниками зарегистрировано в Днепропетровской области — 24 тыс. или 9% от общего количества. Второе и третье места разделили Киев и Львовщина, где таких предпринимателей по 23 тыс.

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По сравнению с периодом до полномасштабного вторжения, на 26% увеличилось количество таких предпринимателей, которые создают рабочие места, в Ровенской и Хмельнитчине. Еще на 25% выросло их количество в Черновицкой области и на 24% - в Волынской и Житомирской.

За этот период ФЛП с наемными работниками на 9% уменьшилось в Николаевской области и на 4% - в Одесской области. Также логичная убыль предпринимателей наблюдается в прифронтовых и частично оккупированных регионах.

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Напомним, что с 2025 года вернулось требование отчитываться Налоговой о суммах дохода, начисленного (уплаченного) в пользу налогоплательщиков — физических лиц, и сумм удержанного с них налога, а также сумм начисленного единого взноса ежемесячно. Ранее работодатели должны делать это раз в квартал.

предлагают вернуть ежеквартальную подачу отчетностей — но с разбивкой по месяцам. Инициаторы изменения отмечают, что сейчас создается чрезмерная административная нагрузка на бизнес, в частности малых предпринимателей. В то же время, 17 марта 2025 года на сайте Верховной Рады Украины был зарегистрирован законопроект № 13108 , в котором— но с разбивкой по месяцам. Инициаторы изменения отмечают, что сейчас создается чрезмерная административная нагрузка на бизнес, в частности малых предпринимателей.

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