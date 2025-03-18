Какие предприятия лидируют в уплате налогов (инфографика) — Finance.ua

Какие предприятия лидируют в уплате налогов (инфографика)
За январь — февраль 2025 года наибольшая доля в уплате налогов, сборов и платежей в Сводный бюджет Украины приходится на субъектов хозяйствования в таких отраслях экономики:
«Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» — 19,3%;
«Перерабатывающая промышленность» — 17,6%;
«Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование» — 13,1%;
«Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха» — 6,2%.
Рост налоговых поступлений
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в январе — феврале 2025 года зафиксирован наибольший рост уплаты налогов в следующих отраслях:
«Перерабатывающая промышленность» — рост на 48% или +15,8 млрд грн;
«Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» — рост на 34,7% или +13,8 млрд гривен;
«Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование» — рост на 36,2% или +9,7 млрд гривен;
«Профессиональная, научная и техническая деятельность» — рост на 58,7% или +5,2 млрд гривен.
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