Какие предприятия лидируют в уплате налогов (инфографика) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Какие предприятия лидируют в уплате налогов (инфографика)

Фондовый рынок
7
Какие предприятия лидируют в уплате налогов (инфографика)
Какие предприятия лидируют в уплате налогов (инфографика)
За январь — февраль 2025 года наибольшая доля в уплате налогов, сборов и платежей в Сводный бюджет Украины приходится на субъектов хозяйствования в таких отраслях экономики:
«Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» — 19,3%;
«Перерабатывающая промышленность» — 17,6%;
«Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование» — 13,1%;
«Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха» — 6,2%.
Какие предприятия лидируют в уплате налогов (инфографика)
Рост налоговых поступлений
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в январе — феврале 2025 года зафиксирован наибольший рост уплаты налогов в следующих отраслях:
«Перерабатывающая промышленность» — рост на 48% или +15,8 млрд грн;
«Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» — рост на 34,7% или +13,8 млрд гривен;
«Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование» — рост на 36,2% или +9,7 млрд гривен;
«Профессиональная, научная и техническая деятельность» — рост на 58,7% или +5,2 млрд гривен.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems