Какие предприятия лидируют в уплате налогов (инфографика) — Finance.ua

Какие предприятия лидируют в уплате налогов (инфографика) Сегодня 15:45 — Фондовый рынок

Какие предприятия лидируют в уплате налогов (инфографика)

За январь — февраль 2025 года наибольшая доля в уплате налогов, сборов и платежей в Сводный бюджет Украины приходится на субъектов хозяйствования в таких отраслях экономики:

«Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» — 19,3%;

«Перерабатывающая промышленность» — 17,6%;

«Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование» — 13,1%;

«Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха» — 6,2%.

Рост налоговых поступлений

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в январе — феврале 2025 года зафиксирован наибольший рост уплаты налогов в следующих отраслях:

«Перерабатывающая промышленность» — рост на 48% или +15,8 млрд грн;

«Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» — рост на 34,7% или +13,8 млрд гривен;

«Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование» — рост на 36,2% или +9,7 млрд гривен;

«Профессиональная, научная и техническая деятельность» — рост на 58,7% или +5,2 млрд гривен.

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