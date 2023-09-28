Сколько природного газа потребляет и добывает Украина — Finance.ua

Сколько природного газа потребляет и добывает Украина Сегодня 21:07 — Энергетика

Сколько природного газа потребляет и добывает Украина

Украина много лет стремилась отказаться от импорта природного газа и вот, похоже, цель достигнута: в «Нафтогазе» заявили, что предстоящий отопительный сезон страна, по расчетам, сможет пройти исключительно за счет собственной добычи газа. Однако пока можно говорить лишь о кратковременном успехе, связанном прежде всего со значительным падением уровня потребления из-за войны.

Об этом пишет «Слово и дело».

Нельзя сказать, что Украина в последние 20 лет стабильно наращивала уровень собственной добычи газа, но смогла существенно снизить его потребление.

К примеру, в 2000 году Украина добыла 18,1 млрд кубометров газа (доля частных компаний составила всего 0,5 млрд кубов). А потреблено было за год 73,4 млрд кубов: 37,6 млрд — промышленностью и 27,5 млрд — населением.

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Пик потребления газа в Украине пришелся на 2003−2005 годы: 2003-й — 76,3 млрд кубометров, 2004-й — 75,8 млрд, 2005-й — 76,4 млрд. Добыча газа в эти годы составила 19,5 млрд, 20,1 млрд и 20,6 млрд кубометров соответственно.

После серии газовых войн с россией, а затем и начала войны в 2014 году Украина стала систематически уменьшать уровень потребления голубого топлива.

Так, в 2013 году было потреблено 50,4 млрд кубометров газа (19,1 млрд — промышленностью, 27 млрд — населением), в 2014-м — 42,6 млрд кубов (14,4 — промышленностью, 24,2 млрд — населением), а в 2015-м — уже 33,8 млрд кубов (11,2 млрд промышленность, 18,9 млрд — населения).

Добыча газа в 2013—2015 годах составила 21,4 млрд, 20,5 млрд и 19,9 млрд кубометров, при этом выросла доля частных компаний.

В 2016 году в Украине было добыто 20,1 млрд кубометров газа (4,2 млрд частными компаниями), в 2017-м — 20,5 млрд кубов (4,1 млрд частными), в 2018-м — 21 млрд кубов (4, 4 млрд частными), в 2019-м — 20,7 млрд кубов (4,6 млрд частными), в 2020-м — 20,2 млрд кубов (4,9 млрд частники), в 2021-м — 19,8 млрд кубов (частные компании добыли рекордные 5 млрд).

Потребление газа в этот период снизилось. Например, за 2019 год было потреблено 29,9 млрд кубометров газа (8,1 млрд промышленностью и 14,1 млрд — населением), а в 2021-м — 28,7 млрд.

В первый год полномасштабной войны добыча газа в Украине снизилась — 18,5 млрд кубометров, 4,3 млрд из которых добыто частными компаниями.

Потребление газа населением и промышленностью в 2022 году упало до 19,5 млрд кубометров: миллионы украинцев стали беженцами, а многие объекты промышленности были утрачены или оказались на оккупированных территориях.

Инфографика: «Слово и дело»

Слово і Діло По материалам:

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