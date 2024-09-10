Сколько придется откладывать на iPhone 16 представителям популярных профессий в Украине — Finance.ua

Сколько придется откладывать на iPhone 16 представителям популярных профессий в Украине Сегодня 19:00 — Личные финансы

Сколько придется откладывать на iPhone 16 представителям популярных профессий в Украине

В понедельник, 9 сентября, Apple провела презентацию, в рамках которой показала новое поколение iPhone 16. Откладывать на iPhone 16 вполне реально. Для кого-то на это уйдет меньше времени, для кого-то больше, но факт остается фактом: стать владельцем последней модели «яблока» может немало людей.

В настоящее время базовая версия iPhone 15 стоит около 32 тыс. гривен (~770 долларов). Профессиональные версии могут достигать более 50 тысяч гривен (~1 200 долларов). Что касается iPhone 16, то его цена будет составлять 799 долларов на iPhone 16 и 899 долларов на iPhone 16 Plus (~32 719−36 814 грн). Обе версии будут иметь 128 гигабайт памяти. iPhone 16 Pro (128 гб), в свою очередь, стартует от 999 долларов (~40 909 грн), а iPhone 16 Pro Max (256 гб) — от 1 199 долларов (~49 099 грн).

Читайте также Названы все модели iPhone, которые могут получить новую прошивку

Мы решили принять во внимание представителей пяти профессий: строители, водители, военные, IT-специалисты и медики.

Так, средняя зарплата строителя составляет около 30 тысяч гривен в месяц. Следовательно, откладывая 20% от своего финансового вознаграждения каждый месяц (6 тыс. гривен), на приобретение iPhone 16 базовой версии, iPhone 16 Pro или iPhone 16 Pro Max у него уйдет 5,5, 7 и 8 месяцев соответственно.

Что касается водителя, то в среднем в Украине он получает 27 500 грн. То есть, откладывая 5500 грн на последний «айфон» каждый месяц, он у него будет через полгода. Это если речь идет о базовой версии. На iPhone 16 Pro или iPhone 16 Pro Max он будет собирать около 7,5−9 месяцев.

Военный, в свою очередь, в среднем получает около 70 тыс. гривен. Таким образом, откладывая 14 тыс., он сможет собрать на iPhone 16 за 2,5 месяца. iPhone 16 Pro или iPhone 16 Pro Max между тем ему придется ждать 3−3,5 месяца.

Читайте также Apple впервые будет производить iPhone Pro и Pro Max в Индии

Несмотря на то, что в представлении многих специалист IT-индустрии получает много, это лишь частичная правда. Дело в том, что средняя зарплата представителя этой профессии составляет 25 500 грн. Так что, откладывая 5 100 грн, получить 16-й «айфон» он/она сможет за шесть с половиной месяцев. На покупку версий iPhone 16 Pro или iPhone 16 Pro Max уйдет от 8 до 10 месяцев. Да, есть специалисты в сфере IT, которые получают и 50, 100 и 150 тыс. гривен, но их получают руководители проектов, мидлы и сеньоры, а таких значительно меньше.

Меньше всего из этого списка, к сожалению, получают именно медики. Их средняя зарплата в Украине составляет 17 500 грн. Им, чтобы собрать на базовую версию «айфона» последней модели (по 3 500 грн), придется ждать 10 месяцев. Чтобы стать обладателем iPhone 16 Pro или iPhone 16 Pro Max, придется собирать на них 12−14 месяцев.

Не хватает на важную покупку? Получите кредит без лишних вопросов с помощью удобного сервиса предложений.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.