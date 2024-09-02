Названы все модели iPhone, которые могут получить новую прошивку — Finance.ua

Названы все модели iPhone, которые могут получить новую прошивку Сегодня 23:51 — Фондовый рынок

Названы все модели iPhone, которые могут получить новую прошивку

Новая функция Apple Intelligence в бета-версии будет доступна исключительно для пользователей iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Операционная система iOS 18 от Apple приносит множество новшеств, но не все модели iPhone смогут воспользоваться ее возможностями.

Если устройство поддерживало iOS 17, оно, вероятно, будет совместимо с iOS 18. Вот список моделей, которые могут получить новую версию:

iPhone SE (второе поколение)

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

itechua По материалам:

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