Названы все модели iPhone, которые могут получить новую прошивку — Finance.ua

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Названы все модели iPhone, которые могут получить новую прошивку

Фондовый рынок
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Названы все модели iPhone, которые могут получить новую прошивку
Названы все модели iPhone, которые могут получить новую прошивку
Новая функция Apple Intelligence в бета-версии будет доступна исключительно для пользователей iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Операционная система iOS 18 от Apple приносит множество новшеств, но не все модели iPhone смогут воспользоваться ее возможностями.
Если устройство поддерживало iOS 17, оно, вероятно, будет совместимо с iOS 18. Вот список моделей, которые могут получить новую версию:
  • iPhone SE (второе поколение)
  • iPhone XR
  • iPhone XS
  • iPhone XS Max
  • iPhone 11
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone 12
  • iPhone 12 mini
  • iPhone 12 Pro
  • iPhone 12 Pro Max
  • iPhone 13
  • iPhone 13 mini
  • iPhone 13 Pro
  • iPhone 13 Pro Max
  • iPhone 14
  • iPhone 14 Plus
  • iPhone 14 Pro
  • iPhone 14 Pro Max
  • iPhone 15
  • iPhone 15 Plus
  • iPhone 15 Pro
  • iPhone 15 Pro Max
По материалам:
itechua
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