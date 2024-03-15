Сколько платят за горячую ванну жители разных городов Украины (инфографика) — Finance.ua
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Сколько платят за горячую ванну жители разных городов Украины (инфографика)

Личные финансы
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Сколько платят за горячую ванну жители разных городов Украины (инфографика)
Сколько платят за горячую ванну жители разных городов Украины (инфографика)
В Украине во время военного положения и в течение полугода после его окончания действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление. Стоимость горячей воды по стране отличается в регионах в зависимости от компании-поставщика. «Слово и дело» решило подсчитать, сколько в областных центрах обойдется удовольствие понежиться в горячей ванне.
Сколько платят за горячую ванну жители разных городов Украины (инфографика)
Как рассчитывали? Стоимость горячей ванны рассчитывали с учетом тарифа на поставку горячей воды при наличии счетчиков, а также исходя из среднего объема ванны — 160 литров. При этом учитывали только горячую воду, без разбавления холодной.
Таким образом, получилось, что дороже всего принять ванну стоит в Тернополе — 21,54 грн. Один куб горячей воды в городе стоит 134,63 грн.
На втором месте горячая ванна в Луцке — 20,42 грн. Там куб воды стоит 127,64 грн.
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В Ивано-Франковске за удовольствие принять горячую ванну придется заплатить 17,6 грн, а в Чернигове — 17,07 грн.
Цены в других городах следующие:
  • Во Львове горячая ванна стоит примерно 16,3 грн,
  • в Ровно — 15,7 грн,
  • в Киеве — 15,66 грн (тысяча кубов воды стоят 97,89 грн),
  • в Днепре — 15,58 грн,
  • в Виннице — 15,24 грн,
  • в Полтаве — 15,20 грн,
  • в Хмельницком — 14,95 грн,
  • в Харькове — 14,86 грн,
  • в Черкассах — 14,76 грн.
Дешевле всего принимать горячую ванну в Сумах — 14,30 грн.
Нет централизованного горячего водоснабжения в Черновцах, Одессе, Житомире, Ужгороде, Запорожье, Кропивницком, Николаеве, Херсоне.
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По материалам:
Слово і Діло
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