Сколько пассажиров перевозит УЗ и какие финансовые результаты показывает — Finance.ua

Сколько пассажиров перевозит УЗ и какие финансовые результаты показывает Сегодня 11:48

Сколько пассажиров перевозит УЗ и какие финансовые результаты показывает

Укрзализныця в этом году не планирует повышать тарифы на внутренние пассажирские рейсы, несмотря на то, что стабильно несет от них убытки. Как заявили в компании, они могут достигать 12−14 млрд гривен в год. Если Укрзализныця и получает чистую прибыль, то благодаря грузовым перевозкам.

«Слово и дело» выяснило, сколько пассажиров перевозит УЗ и какие убытки или прибыль получает от деятельности в целом.

В 2016 году поезда Укрзализныци, как пригородные, так и дальнего следования, перевезли 168,4 миллиона пассажиров. Убыток от пассажирских перевозок составил почти 9 млрд гривен, а общий — 7,3 млрд грн.

В 2017 году пассажиропоток снизился до 165 миллионов человек: дальнее следование — 46 миллионов, пригородное сообщение — 119 миллионов. Убыток от этого вида перевозок составил почти 10 млрд гривен, но в общей сложности компания получила 114,5 млн прибыли.

В 2018 году УЗ перевезла 158 миллионов человек, в том числе 55,9 млн на поездах дальнего следования. В Евросоюз и обратно Укрзализныця перевезла 676 тысяч пассажиров.

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При этом компания задекларировала 12,4 млрд гривен убытков от перевозки пассажиров, примерно 60% - от пригородных перевозок. Общая годовая прибыль УЗ составила 203,9 млн.

В 2019 году было перевезено 154,8 миллиона пассажиров, в том числе, в страны ЕС и обратно Укрзализныця перевезла 942,1 тысячи человек. Убыток от пассажирских перевозок вырос до 12,8 млрд гривен. Годовая прибыль УЗ составила 2 млрд 497,3 млн.

В 2020 году на объемы пассажирских перевозок «Укрзализныци» существенно повлияла пандемия коронавируса. Несколько месяцев перевозки пассажиров на всех видах внутреннего сообщения было запрещено. Затем в течение месяца перевозка была восстановлена ​​только с оформлением половины мест.

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Таким образом, в 2020-м УЗ перевезла всего лишь 68,3 миллиона человек, в том числе 16 миллионов на поездах дальнего следования. Кстати, самым популярным стал поезд Киев — Харьков. Убыток от пассажирских перевозок составил 8,7 млрд гривен, а годовой убыток компании — 11 млрд 772,3 млн гривен.

В 2021 году УЗ перевезла 81,3 миллиона пассажиров, в том числе 25 миллионов на дальних рейсах. Самым популярным был поезд Ужгород — Лисичанск. Компания получила по итогам года 427,7 млн ​​прибыли.

За первый год полномасштабной войны УЗ перевезла 16,9 млн пассажиров на рейсах дальнего следования и 36,5 — на пригородных. Еще 4 миллиона человек были эвакуированы.

В 2022-м был также побит рекорд по перевозке пассажиров в страны ЕС — 1,4 миллиона.

При этом убытки от перевозок составили 13,3 млрд. гривен, а общие — 9 млрд 642,8 млн грн.

В 2023 году количество перевезенных пассажиров выросло до 25 миллионов на рейсах дальнего следования и до 41,3 миллиона — пригородного. В страны Европы было перевезено 2,1 миллиона пассажиров.

Общая сумма убытков от перевозки пассажиров не называлась, но известно, что от пригородных перевозок они составляли около 7,6 млрд гривен. Годовая прибыль УЗ составила 5 млрд 044,1 млн гривен.

Слово і Діло По материалам:

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