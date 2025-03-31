Сколько нужно задолжать, чтобы отключили свет — Finance.ua

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Сколько нужно задолжать, чтобы отключили свет

Энергетика
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Сколько нужно задолжать, чтобы отключили свет
Сколько нужно задолжать, чтобы отключили свет
В Украине действует общий тариф на электроэнергию, однако со счетчиками и определенные категории украинцев могут платить меньше. Если вы все же накопили долги — свет могут отключить.
Как говорится на сайте Минэнергетики, это возможно по всей территории страны, кроме зоны возможных боевых действий, зоны боевых действий и жилья в оккупации. Предупредить о таком шаге поставщики обязаны за 10 дней.
В законодательстве четко не прописана сумма задолженности, после которой прекращается электроснабжение. Обычно это может быть долг в несколько тысяч гривен, или неуплата в течение нескольких месяцев.
Сколько нужно задолжать, чтобы отключили свет

После получения предупреждения у потребителя есть несколько путей:

  • до указанной даты полностью погасить долг
  • заключить договор реструктуризации с поставщиком
  • обращение к электропоставщику или оператору системы распределения для проверки объемов потребления (если есть вопросы с объемами начисления)
  • обращение в суд (пока будет идти судебное разбирательство, отключения не будет).
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Если долг не уплачен и никаких шагов нет, поставки электроэнергии будут ограничены. Более того, придется еще и оплатить работы по повторному подключению, а это — дополнительные расходы, которые могут достигать нескольких тысяч гривен. Повторное подключение не происходит мгновенно: в городе на это уйдет до 3 дней, в сельской местности — до 5 дней.
По материалам:
Novyny.live
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