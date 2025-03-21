Две страны передали Украине девять электростанций резервного питания — Finance.ua

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Две страны передали Украине девять электростанций резервного питания

Энергетика
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Две страны передали Украине девять электростанций резервного питания
Две страны передали Украине девять электростанций резервного питания
При координации Министерства энергетики Украины доноры из Швейцарии и Нидерландов передали Украине девять электростанций резервного питания мощностью от 600 кВт до 1500 кВт.
Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.
Отмечается, что оборудование направлено на нужды газовой инфраструктуры.
В министерстве сообщили, что с начала полномасштабного российского вторжения при координации Минэнерго в Украину поступило 1706 грузов энергетического оборудования гуманитарной помощи общим весом более 22 тысяч тонн из 38 стран.
Как сообщалось, Фонд поддержки энергетики был создан в апреле 2022 года. Он стал эффективным инструментом предоставления международной помощи в энергетической сфере, благодаря которому украинские энергетики могут восстанавливаться после российских атак, производить ремонты, устанавливать новые мощности.
По материалам:
Finance.ua
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