Сколько нужно денег, чтобы считаться богатым — исследование — Finance.ua
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Сколько нужно денег, чтобы считаться богатым — исследование

Мир
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Сколько нужно денег, чтобы считаться богатым — исследование
Сколько нужно денег, чтобы считаться богатым — исследование
В США, чтобы считаться богатым, нужно иметь не менее $2,3 млн. Такую цифру назвали участники ежегодного опроса «Современное богатство» от финансовой компании Чарльз Шваб. Для «финансового комфорта» американцам достаточно $839 тыс.
Об этом пишет Entrepreneur.
В исследовании Чарльза Шваба «Современное богатство» за 2025 год была определена точная сумма, которая, по мнению американцев, делает человека богатым — $2,3 млн. Это меньше, чем в прошлом году — тогда порог богатства составил $2,5 млн.
В исследовании приняли участие более 2000 взрослых американцев в возрасте от 21 до 75 лет.
Сколько нужно для богатства:
  • поколение Z — $1,7 млн;
  • миллениалы — $2,1 млн;
  • поколение X — $2,1 млн;
  • бумеры — $2,8 млн.
Сколько нужно для финансового комфорта:
  • поколение Z — $329 тыс.;
  • миллениалы — $847 тыс.;
  • поколение X — $783 тыс.;
  • бумеры — $943 тыс.
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Исследование показывает, что для американцев деньги — не единственный признак богатства. На вопрос, что для них значит быть богатым, респонденты ответили:
  • 45% - «счастье».
  • 44% — «сумма денег, которая у меня есть».
  • 37% - «физическое здоровье».
  • 32% - «психическое здоровье».
  • 24% - «качество моих отношений».
  • 24% - «жизненный опыт».
  • 20% - «достижения».
  • 18% - «количество свободного времени».
  • 17% - «материальные блага».
Когда респондентов спросили, отвечают ли они своим представлениям о богатстве, наиболее оптимистичными оказались представители поколения Z — 43% ответили «да». Среди бэби-бумеров таких всего 20%.
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По материалам:
vctr.media
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