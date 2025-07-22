Сколько нужно денег, чтобы считаться богатым — исследование Сегодня 09:10 — Мир

Сколько нужно денег, чтобы считаться богатым — исследование

В США, чтобы считаться богатым, нужно иметь не менее $2,3 млн. Такую цифру назвали участники ежегодного опроса «Современное богатство» от финансовой компании Чарльз Шваб. Для «финансового комфорта» американцам достаточно $839 тыс.

Об этом пишет Entrepreneur.

исследовании Чарльза Шваба «Современное богатство» за 2025 год была определена точная сумма, которая, по мнению американцев, делает человека богатым — $2,3 млн. Это меньше, чем в прошлом году — тогда порог богатства составил $2,5 млн.

В исследовании приняли участие более 2000 взрослых американцев в возрасте от 21 до 75 лет.

Сколько нужно для богатства:

поколение Z — $1,7 млн;

миллениалы — $2,1 млн;

поколение X — $2,1 млн;

бумеры — $2,8 млн.

Сколько нужно для финансового комфорта:

поколение Z — $329 тыс.;

миллениалы — $847 тыс.;

поколение X — $783 тыс.;

бумеры — $943 тыс.

Читайте также В каких странах живут самые богатые люди — UBS Global Wealth Report

Исследование показывает, что для американцев деньги — не единственный признак богатства. На вопрос, что для них значит быть богатым, респонденты ответили:

45% - «счастье».

44% — «сумма денег, которая у меня есть».

37% - «физическое здоровье».

32% - «психическое здоровье».

24% - «качество моих отношений».

24% - «жизненный опыт».

20% - «достижения».

18% - «количество свободного времени».

17% - «материальные блага».

Когда респондентов спросили, отвечают ли они своим представлениям о богатстве, наиболее оптимистичными оказались представители поколения Z — 43% ответили «да». Среди бэби-бумеров таких всего 20%.

InvestMarket от «Минфин» — удобный каталог инвестиционных возможностей. Выбирайте то, что подходит именно вам.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.