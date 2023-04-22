Сколько новичкам в ІТ приходится искать работу — Finance.ua

Сколько новичкам в ІТ приходится искать работу Сегодня 17:05 — Личные финансы

Сколько новичкам в ІТ приходится искать работу

Поиск работы в ІТ для новичков сейчас — длительный процесс. 59% нашедших первую работу в ІТ в прошлом году потратили на поиск более двух месяцев.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Dou.ua.

Среди тех, кто активно ищет первую работу сейчас, половина занимается этим более трех месяцев. Первую работу сложно найти специалистам всех специализаций.

Инфографика: Dou.ua

Инфографика: Dou.ua

46% тех, кто нашел первую работу в индустрии в течение прошлого года, и 44% тех, кто активно ищет ее сегодня, самостоятельно подались на более чем 20 вакансий.

Активнее всего откликались на предложения компаний дизайнеры (59% подались на более чем 20 вакансий) и РМ (57%). Разработчики, тестировщики и HR/рекрутеры тоже были активны: 42% разработчиков, 45% HR/рекрутеров и 52% тестировщиков откликнулись на более чем 20 вакансий. Несколько проще было аналитикам и специалистам по Data Science: половина из них подались на менее 10 предложений.

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Рекрутеры контактируют со специалистами с небольшим опытом, однако гораздо реже, чем с опытными: 54% тех, кто имеет меньше года опыта в ІТ, и 29% тех, кто только ищет первую работу в этой сфере, сказали, что в течение последнего года к ним обращались рекрутеры. Чаще всего это замечали РМ и аналитики.

За последний год новички чаще всего находили работу в продуктовых компаниях (здесь работает 41% айтишников с опытом до года), реже — в аутсорсе (34%). Охотнее брали людей без опыта компании среднего размера — 57% из них работают в компаниях на 10-200 специалистов, только 28% — в более крупных компаниях.

Украинские работодатели более склонны нанимать специалистов без опыта или с небольшим опытом, чем зарубежные: 71% из них в прошлом году нашли новую работу именно в украинских ІТ-компаниях, а 21% — в зарубежных.

Инфографика: Dou.ua

Около половины специалистов, нашедших первую работу в индустрии в течение прошлого года, волнуются из-за ее возможной потери — так же часто, как и более опытные айтишники.

42% из них перейдут на другую работу, если она будет предложена. Айтишники, которые волнуются из-за возможной потери работы, чаще выражают готовность ее сменить — 48% из них точно согласились или скорее согласились бы на такое предложение.

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Dou По материалам:

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