Сколько налога на прибыль задекларировали хозяйствующие субъекты — Finance.ua

Сколько налога на прибыль задекларировали хозяйствующие субъекты Сегодня 16:37 — Личные финансы

Сколько налога на прибыль задекларировали хозяйствующие субъекты

За I полугодие 2024 года отчиталось более 25 тыс. субъектов хозяйствования — на 23,8% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Об этом сообщает Глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

70,6% из них задекларировали налог на уплату — 97,7 млрд грн. Это на 28,4 млрд грн (41%) больше, чем в I полугодии 2023 года.

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Наибольший рост налоговой эффективности зафиксирован в:

игорном бизнесе (+5,9%);

финансовых услугах (+5,64%);

производстве металлообрабатывающих машин (+5,48%).

Напомним, за первые полгода 2024-го игорный бизнес уплатил в бюджет Украины 8,4 млрд грн налогов, что почти в три раза больше, чем в первом полугодии 2023 года.

Также недавно стало известно, что налоговый законопроект № 11 416 планируют доработать перед тем, как подать на рассмотрение парламента. По информации Forbes, из документа исключат налог для юридических лиц по ставке 1% дохода. Вместо этого в планах повышение НДС.

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