Сколько налога на прибыль задекларировали хозяйствующие субъекты — Finance.ua

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Сколько налога на прибыль задекларировали хозяйствующие субъекты

Личные финансы
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Сколько налога на прибыль задекларировали хозяйствующие субъекты
Сколько налога на прибыль задекларировали хозяйствующие субъекты
За I полугодие 2024 года отчиталось более 25 тыс. субъектов хозяйствования — на 23,8% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
Об этом сообщает Глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
70,6% из них задекларировали налог на уплату — 97,7 млрд грн. Это на 28,4 млрд грн (41%) больше, чем в I полугодии 2023 года.
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Наибольший рост налоговой эффективности зафиксирован в:
  • игорном бизнесе (+5,9%);
  • финансовых услугах (+5,64%);
  • производстве металлообрабатывающих машин (+5,48%).
Напомним, за первые полгода 2024-го игорный бизнес уплатил в бюджет Украины 8,4 млрд грн налогов, что почти в три раза больше, чем в первом полугодии 2023 года.
Также недавно стало известно, что налоговый законопроект № 11 416 планируют доработать перед тем, как подать на рассмотрение парламента. По информации Forbes, из документа исключат налог для юридических лиц по ставке 1% дохода. Вместо этого в планах повышение НДС.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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