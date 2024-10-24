Сколько наличных находится в обращении — НБУ (инфографика)
В наличном обращении Украины по состоянию на 1 октября 2024 года находилось 796,5 млрд грн.
Об этом сообщил НБУ.
Это на 32,1 млрд грн или на 4,2% больше, чем в начале 2024 года (на 01.01.2024 — 764,4 млрд грн). В то же время это на 4,4 млрд грн или 0,5% меньше, чем по итогам ІІ квартала этого года (на 01.07.2024 — 800,9 млрд грн), что объясняется сезонными факторами.
В наличном обращении находилось 2,6 млрд банкнот на общую сумму 788,7 млрд грн, а также 14,8 млрд монет (без памятных и инвестиционных) на сумму 7,6 млрд грн. На одного жителя Украины 1 октября этого года приходилось: 63 банкноты и 184 платежные разменные и оборотные монеты (на 1 января 2024 года — 66 и 177 соответственно).
Больше всего в обращении находилось банкнот номиналом 500 грн, монет — номиналом 10 коп. (27,3% и 27,9% от общего количества обращения соответственно).
Меньше всего в наличном обращении банкнот номиналом 50 грн, а монет — номиналом 10 грн (4,5% и 1,7% от общего количества в обращении соответственно).
Динамика объемов банкнот и монет в обращении свидетельствует, что наибольший темп прироста с начала 2024 года приходился на банкноты номиналом 1000 грн и монеты номиналом 10 грн. Их количество в обращении выросло на 33% и 24% соответственно по сравнению с началом этого года. Больше всего уменьшилось в обращении количество банкнот номиналом 200 грн. Их на 17,6% меньше, чем в начале 2024 года.
Справка Finance.ua:
- Национальный банк Украины с 1 ноября 2024 года начнет постепенно изымать банкноты номиналами 50 и 200 гривен образцов 2003—2007 годов (т.е. старого образца), заменяя их на банкноты аналогичных номиналов современного поколения (образца 2014 года и последующих лет выпуска).
- Гражданам не нужно их специально обменивать. Они могут без ограничений продолжать рассчитываться банкнотами старого образца, поскольку те будут оставаться действительными платежными средствами.
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