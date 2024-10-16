Глава НБУ обосновал лимит переводов с карты на карту в 150 тысяч гривен — Finance.ua
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Глава НБУ обосновал лимит переводов с карты на карту в 150 тысяч гривен

Финтех и Карты
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Глава НБУ обосновал лимит переводов с карты на карту в 150 тысяч гривен
Глава НБУ обосновал лимит переводов с карты на карту в 150 тысяч гривен
Национальный банк с 1 октября ввел лимит на исходящие переводы с карты на карту в сумме 150 тысяч гривен в месяц, чтобы предотвратить уклонение от уплаты налогов. Теневые схемы составляют сотни миллиардов гривен.
Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
«Мы понимаем, что установление соответствующих пруденциальных лимитов на P2P-операции является крайне необходимым решением», — сказал он.
По его словам, режим функционирования финансового сектора не предусматривает толерантности схем оптимизации и уклонения от уплаты налогов, легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма.

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С помощью лимита НБУ усложняем возможности для проведения незаконных операций. «Мы существенно устраняем „шумы“ случайных и несистемных подозрительных операций для того, чтобы более четко увидеть сигналы и паттерны противозаконной деятельности», — добавил глава НБУ.
Пышный сказал, что аналитическим путем установлено, что объем дроп-операций, обслуживающих схемы уклонения от уплаты налогов, может достигать сотен миллиардов гривен. Следовательно, и потери бюджета — десятки миллиардов гривен. И это в условиях острой потребности в увеличении оборонных расходов.

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«НБУ и в дальнейшем будет занимать непоколебимую позицию — все участники финансового рынка должны соблюдать требования законодательства, в частности в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма, и бороться с безлицензионной деятельностью», — добавил он.
По материалам:
РБК-Україна
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