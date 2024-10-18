С 1 ноября НБУ начнет выводить из обращения банкноты 50 и 200 гривен старого образца — Finance.ua
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С 1 ноября НБУ начнет выводить из обращения банкноты 50 и 200 гривен старого образца

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С 1 ноября НБУ начнет выводить из обращения банкноты 50 и 200 гривен старого образца
С 1 ноября НБУ начнет выводить из обращения банкноты 50 и 200 гривен старого образца
Национальный банк Украины с 1 ноября 2024 года начнет постепенно изымать банкноты номиналами 50 и 200 гривен образцов 2003—2007 годов (то есть старого образца), заменяя их на банкноты аналогичных номиналов современного поколения (образца 2014 года и последующих лет выпуска).
Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
Гражданам не нужно их специально обменивать. Они могут без ограничений продолжать рассчитываться банкнотами старого образца, поскольку те будут оставаться действительными платежными средствами.

Как будет происходить постепенная замена?

С 1 ноября 2024 года Национальный банк совместно с банками будет постепенно изымать из наличного обращения Украины указанные банкноты, в частности:
  • банки не будут выдавать из касс такие банкноты по всем видам наличных операций;
  • Национальный банк перестанет выдавать эти банкноты банкам, инкассаторским компаниям и компаниям по обработке наличных денег.
Попадая в банки, банкноты номиналами 50 и 200 гривен старого образца не будут больше возвращаться в обращение, а будут изыматься и передаваться в Национальный банк для дальнейшего их перечисления и утилизации.
В то же время, замена банкнот номиналами 50 и 200 гривен старого образца на современные, с усиленной системой защиты, не повлияет на наличные расчеты граждан, им не нужно принимать дополнительные меры для обмена.

Зачем это?

«Национальный банк с целью повышения качества наличных денег в обращении комплексно работает над оптимизацией наличного обращения и последовательно заменяет в обращении все банкноты предыдущих лет на более современные и защищенные», — говорится в сообщении регулятора.
Так, замена банкнот номиналами 50 и 200 гривен старого образца завершит этот процесс. Как следствие, банкнотно-монетный ряд гривны будет содержать только денежные знаки современного поколения. Это усилит качество и надежность наличной национальной валюты, находящейся в обращении.
Напомним, что сейчас уже идет постепенное изъятие из оборота и замена банкнот номиналами:
  • 1 и 2 гривны образцов 2003—2007 годов — с 01 октября 2020 года;
  • 5, 10, 20 и 100 гривен образцов 2003—2007 годов — с 01 января 2023 года;
  • 500 гривен — с 01 августа 2024 года.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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