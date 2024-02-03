Сколько наличной валюты накопили украинцы в 2023 году — НБУ Сегодня 16:23 — Казна и Политика

В НБУ сообщили, что в 2023 году вне банков увеличился объем наличной валюты на 11,8 млрд долларов. Это превышает показатель 2022 года, когда сумма составляла 10,1 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обзор платежного баланса НБУ

В этот объем входит наличная валюта как населения, так и бизнеса.

В НБУ не обнародуют абсолютные цифры, однако в предварительных открытых данных указано, что на момент начала 2023 года вне банков объем наличной валюты составлял 108 млрд долларов. Следовательно, сейчас эта сумма достигла 120 млрд долларов.

Другие суждения

Однако статистика НБУ может быть несовершенна и не до конца корректно учитывает отток из Украины наличной валюты. Это отмечает экс-член Совета НБУ Виталий Шапран.

«В результате такого методологического изъяна при расчете платежного баланса образовалось ложное представление, что на руках у бизнеса и населения в Украине аж 120 млрд долларов. На самом деле все значительно скромнее», — написал он в Facebook.

По его словам, «на руках у населения и бизнеса не более 60 млрд долларов».

«Из этих 60 млрд долларов на руках у населения находится где-то 10−20 млрд долларов (из-за всплеска вывоза валюты и практики расчетов криптой дать более точную оценку невозможно)», — сообщил Шапран и добавил, что «40−45 млрд долларов, по существу, есть оборотными средствами теневого сектора».

Базовый метод сбережения

Доллар и евро остаются базовыми валютами сбережений украинцев. По данным Нацбанка на конец 2023 года, кроме наличных, бизнес хранит на депозитах 364 млрд грн, а население — 367 млрд гривен.

Объем всех гривневых депозитов бизнеса составляет 916 млрд гривен, население — 712 млрд гривен, наличная гривня вне банков — 716 млрд гривен.

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