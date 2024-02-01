Доллар подорожает? Эксперт рассказал, что будет с валютой в Украине — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Доллар подорожает? Эксперт рассказал, что будет с валютой в Украине

Валюта
56
Доллар подорожает? Эксперт рассказал, что будет с валютой в Украине
Доллар подорожает? Эксперт рассказал, что будет с валютой в Украине
Вторая половина января ознаменовалась медленным удешевлением американской валюты. Поэтому на рынке сейчас более-менее стабильность, однако курс может вырасти до 40,7 гривны.
Этот уровень показателей заложен в госбюджете Украины на текущий год. Как прогнозирует кандидат экономических наук и независимый эксперт Александр Хмелевский в комментарии Главреду, украинцы смогут ощутить такое удорожание валюты уже к началу второй половины 2024 года.
Читайте также
По словам эксперта, на валютный рынок очень сильно влияет поступление иностранных кредитов и грантов. В этом году сумма финансовой помощи для Украины, вероятно, снизится.
«В 2023 году Нацбанк поддерживал курс гривны за счет продажи валюты на межбанковском рынке. Чистая продажа валюты Нацбанком составила 28,6 млрд долларов США. Причиной высокого спроса на валюту был дефицит внешней торговли Украины, составивший 26,4 млрд долларов.
Узнайте первыми о курсах валют на Finance.ua 💶
Однако благодаря поступлениям иностранных кредитов и грантов удалось не допустить существенной девальвации гривны. При этом валютные резервы Нацбанка выросли с 28,5 млрд долл. в конце 2022 года до 40,5 млрд долларов в конце 2023 года", — сказал Хмелевский.
Однако он добавляет, что Нацбанк будет следить за ситуацией на рынке, несмотря на то, что потребности Украины в иностранной валюте будут расти. Регулятор постарается стабилизировать показатели за счет золото-валютных резервов.
Хотите знать, что с курсом? И будет ли доллар дорожать? Finance.ua запускает бесплатную валютную рассылку для тех, кто следит за валютным рынком и хочет понимать и анализировать связанные с валютным курсом события.

Подписаться на рассылку💸

По материалам:
Телеграф
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.