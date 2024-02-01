Доллар подорожает? Эксперт рассказал, что будет с валютой в Украине — Finance.ua

Доллар подорожает? Эксперт рассказал, что будет с валютой в Украине Сегодня 19:03 — Валюта

Доллар подорожает? Эксперт рассказал, что будет с валютой в Украине

Вторая половина января ознаменовалась медленным удешевлением американской валюты. Поэтому на рынке сейчас более-менее стабильность, однако курс может вырасти до 40,7 гривны.

Этот уровень показателей заложен в госбюджете Украины на текущий год. Как прогнозирует кандидат экономических наук и независимый эксперт Александр Хмелевский в комментарии Главреду, украинцы смогут ощутить такое удорожание валюты уже к началу второй половины 2024 года.

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По словам эксперта, на валютный рынок очень сильно влияет поступление иностранных кредитов и грантов. В этом году сумма финансовой помощи для Украины, вероятно, снизится.

«В 2023 году Нацбанк поддерживал курс гривны за счет продажи валюты на межбанковском рынке. Чистая продажа валюты Нацбанком составила 28,6 млрд долларов США. Причиной высокого спроса на валюту был дефицит внешней торговли Украины, составивший 26,4 млрд долларов.

Однако благодаря поступлениям иностранных кредитов и грантов удалось не допустить существенной девальвации гривны. При этом валютные резервы Нацбанка выросли с 28,5 млрд долл. в конце 2022 года до 40,5 млрд долларов в конце 2023 года", — сказал Хмелевский.

Однако он добавляет, что Нацбанк будет следить за ситуацией на рынке, несмотря на то, что потребности Украины в иностранной валюте будут расти. Регулятор постарается стабилизировать показатели за счет золото-валютных резервов.

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