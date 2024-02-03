Доллар vs евро. В какой валюте лучше делать сбережения — ответ эксперта Сегодня 10:20 — Валюта

Доллар vs евро. В какой валюте лучше делать сбережения — ответ эксперта

Единая европейская валюта, которой в январе 2024 года исполнилось 25 лет, является надежной валютой для сбережений и расчетов. Однако доллар будет еще долго оставаться основной валютой в мире.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал экс-член Совета НБУ Виталий Шапран.

Доллар в мире более популярен для сбережений

«Евро является валютой, официально признанной МВФ резервной валютой, она очень популярна в нашем регионе, несколько стран даже поддерживают монетарный режим фиксированного курса к евро или к корзине валют, в который евро занимает наибольшую долю», — сказал он.

По его словам, «доллар в мире более популярен для сбережений и расчетов и еще будет долго таким, но в европейском регионе сбережения в евро диктует рынок».

«Жителям Украины я бы советовал не забывать и о гривне», — добавил эксперт.

Колебания курса

За время своего существования евро продемонстрировал стабильность даже несмотря на значительно большее количество кризисов в зоне евро, чем в США. Начальный курс евро/доллар был зафиксирован на уровне 1,18. Сейчас этот курс — около 1,09.

Однако в течение года курс евро по отношению к доллару может существенно колебаться, иногда на 10% и более, и Шапран советует обращать внимание на это.

По его словам, человеку без профессиональной подготовки достаточно легко потерять на колебаниях валютного курса в течение 1−2 лет.

Если вы планируете расходы в евро, то лучше накапливать в евро. Если расходы значительны, например на дорогие товары (авто, бытовая техника и т. д. ) то стоит поинтересоваться у продавца формированием цены на импорт, от какой валюты зависит цена на товар", — сказал эксперт.

Шапран также советует производить диверсификацию валютного портфеля, особенно если нет четкого представления о предстоящих расходах.

«99% населения Украины осуществляет расходы в гривне, поэтому это также должно быть популярной валютой для сбережений, тем более что ставки по депозитам в гривне значительно выше депозитов в инвалюте, а риск девальвации нацвалюты минимален», — сказал он.

Другие валюты

Как отметил Шапран, иностранной валютой номер один остается доллар США, популярны евро, британский фунт, канадский доллар, интересным для сбережений является швейцарский франк.

«Доля инвалюты в портфеле сбережений у каждого должна быть своя, соответственно расходам. Гривна и резервные валюты, признанные МВФ, вполне подходят для сбережений», — добавил эксперт.

Что касается перспектив увеличения доли евро в Украине для сбережений по мере процесса вступления в ЕС, то эксперт не уверен в этом, поскольку пока у нас есть тренд к низким ставкам по валютным депозитам и достаточно низкий риск к существенной девальвации национальной валюты.

«По итогам 2023 года можно было получить 15−17% годовых в довольно-таки приличных банках, а поскольку курс доллара и евро существенно не изменился, выгода очевидна», — сказал он.

Шапран убежден, что евро сохранится в качестве единой валюты для стран ЕС, «больше того, зона евро будет расширяться».

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