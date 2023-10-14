Сколько на самом деле стоят услуги за свет, воду и газ — Finance.ua

Сколько на самом деле стоят услуги за свет, воду и газ Сегодня 08:24 — Энергетика

Сколько на самом деле стоят услуги за свет, воду и газ

Тарифы на коммунальные услуги в Украине не поднимались уже несколько лет. А во время полномасштабного вторжения на повышение тарифов был наложен мораторий. Впрочем, реальная цена за свет, воду и газ намного выше, чем та, что есть сейчас.

Об этом эксперт по жилищно-коммунальным программам Татьяна Бойко рассказала в комментарии 24 канала.

По прогнозам эксперта, настоящая цена за газ должна колебаться от 10 до 12 гривен за кубометр газа. Сейчас большинство населения платит по тарифу «Нафтогаза» — 7,96 гривны за кубометр газа (с НДС).

Стоимость за холодную воду и электроэнергию должна была хотя бы вырасти на минимум 50%. То есть за киловатт света пришлось бы платить больше 5 гривен. На сегодняшний день украинцы платят единый тариф за электроэнергию, и он составляет 2,64 гривны за киловатт-час.

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«Если говорить о тепловой энергии, а соответственно горячей воде, то тарифы должны подорожать на 70 — 80% в зависимости от методики производства», — добавила Бойко.

Напомним, что недавно США направили Украине рекомендации по либерализации рынков газа и электроэнергии. Министр социальной политики Оксана Жолнович отметила в прямом эфире телемарафона, что Украина готова это внедрять. Следовательно, предполагается, что украинцы на период повышения тарифов будут обеспечиваться субсидиями.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что до конца отопительного сезона стоимость света, газа и воды точно не будут повышать.

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Телеканал 24 По материалам:

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