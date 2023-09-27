В Кабмине отреагировали на предложение США повысить тарифы на коммуналку — Finance.ua

В Кабмине отреагировали на предложение США повысить тарифы на коммуналку Сегодня 12:03 — Личные финансы

В Кабмине отреагировали на предложение США повысить тарифы на коммуналку

В Министерстве социальной политики готовы к либерализации цен на коммунальные услуги в соответствии с рекомендациями, полученными от США. Об этом сказала министр соцполитики Оксана Жолнович в эфире телемарафона 26 сентября.

Как отмечает Оксана Жолнович, суть этой реформы состоит в том, чтобы дать возможность повышать тарифы на газ и электроэнергию и одновременно балансировать рост цен субсидиями для тех граждан, чей размер платежки превышает 15% их заработка.

«Да, мы уже к этому готовы. Мы уже разработали цифровой инструмент, который с ноября полноценно заработает», — сказала глава Минсоцполитики.

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По словам министра, этот механизм позволит в автоматическом режиме извещать людей о том, что они имеют право на субсидию. Глава ведомства также отметила, что в следующем году на субсидии из бюджета будет выделено около 50 миллиардов гривен.

«Я надеюсь, что нам этих средств хватит, потому что это существенно больше, чем в прошлом году, чтобы покрыть все запросы и помочь нашим людям, у которых маленький доход, спокойно пережить и зиму и возможные повышения коммунальных платежей», — добавила Жолнович.

Справка Finance.ua:

Напомним, 26 сентября СМИ опубликовали рабочий проект реформ, которые Вашингтон, а также европейские партнеры ожидают от Киева. В списке несколько блоков, для каждого из которых определены конкретные сроки от трех до 18 месяцев;

в американском посольстве отметили, что предложенные реформы могут служить основой для консультаций с украинскими властями и ключевыми партнерами в рамках поддержки Украины и ее усилий по интеграции в ЕС.



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Фокус По материалам:

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