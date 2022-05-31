Сколько квартир сдали в эксплуатацию в Украине в начале 2022 года: данные по регионам — Finance.ua

Жилищный вопрос стоит крайне остро с учетом потока переселенцев из зон боевых действий. Госстат опубликовал информацию о квадратных метрах, готовых к заселению.
Данные приведены за январь-март 2022 года. За это время в Украине сдали в эксплуатацию 1 276 285 кв.м. или 14 841 квартиру. Из этого числа больше 4 тысяч квартир — в частных домах. В топе:
Киев (3 812 квартир);
Киевская область (2 487 квартир);
Львовская область (1 651 квартира).
От этого перечня недалеко «ушла» и Одесская область (1643 квартиры). Отметим, что именно в этих регионах находятся густо застраиваемые областные центры — Киев, Львов и Одесса. В остальных областях количество квартир, которые сдали в эксплуатацию, не достигает и 1000 единиц. В Днепропетровской области — 296 квартир.
Самые худшие показатели — в регионах, в которых больше всего оккупированной территории и зон с активными боевыми действиями:
Луганская область (5 квартир);
Сумская область (40 квартир);
Донецкая область (41 квартира);
Херсонская область (59 квартир);
Запорожская область (64 квартиры);
Николаевская (82 квартиры).
Интересно, что в перечне регионов, где количество новых квартир не достигает и 100, — Кировоградская область (48 вариантов). Зато в Харьковской области нового жилья не на много меньше, чем в Днепропетровской — 285 единиц.
Предположительно, столь низкие значения можно объяснить невозможностью посчитать квартиры из-за оккупации части регионов.
Города и села
Показатели, которые мы привели выше, касаются и городской, и сельской местности. Но баланс между ними отличается в регионах. Например, в Черниговской области количество новых квартир в городах в 20 раз больше, чем в селах. В Николаевской — в 15 раз больше. О преобладании новостроек в городах говорят данные из Полтавской области (в 8 раз больше), Харьковской области и Днепропетровской области (в 5 раз больше, чем в селах).
Вместе с тем есть и регионы, где застройщики отдают предпочтение сельской местности. Так, в Одесской области число нового жилья в селах преобладает над городскими вариантами в 8 раз, а в Ровенской — в 3,6 раз.
Отметим, что в таблице отсутствуют данные о соотношении нового жилья в городах и селах из Донецкой и Луганской областях.
Статистика не включает в себя информацию об оккупированных районах Донецкой и Луганской областей, АР Крым.
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