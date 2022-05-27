Аренда посуточно: где выгоднее всего снимать жилье — Finance.ua

«По сравнению со всеми крупными городами в Киеве самая низкая средняя стоимость ночлега в однокомнатной квартире — всего 578 гривен в сутки. В Черкассах придется отдать около 600 гривен за ночь, а дороже всего — в Ужгороде. Здесь аренда суток в однокомнатной квартире обойдется в среднем в 850 гривен», — рассказали аналитики.
Посуточная аренда домов
С арендой домов ситуация отличается, ведь на сайте по состоянию на май есть только около 1355 активных объявлений. Аналитики приводят следующие данные:
в Кропивницком аренда дома в сутки будет стоить около 725 грн;
на Волыни — от 925 грн до 1436 грн;
в курортных городках Карпат — 1000-2000 грн в сутки.
Цены в отелях и базах отдыха
Если человек выберет для ночевки отель или базу отдыха, то самая дешевая аренда будет на Житомирщине. Там такая услуга обойдется в 500 гривен. Несколько дороже будет в Киеве — в среднем 576 грн в сутки. Однако такая цена меньше, чем была до военного положения.
Средние цены на посуточную аренду в отелях или базах отдыха в некоторых городах:
Самым дешевым вариантом будет хостел. Аналитики приводят следующие цены по городам:
Полтава — 150 грн в сутки;
Винница и Ужгород — по 200 грн;
Львов — 280 грн;
Ивано-Франковск — 350 грн.
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