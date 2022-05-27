Аренда посуточно: где выгоднее всего снимать жилье — Finance.ua

Аренда посуточно: где выгоднее всего снимать жилье

Сегодня 17:01 — Личные финансы

Аренда посуточно: где выгоднее всего снимать жилье

После начала полномасштабной российско-украинской войны спрос на аренду жилья в некоторых регионах увеличился в 15 раз, а вот в Киеве ситуация другая — спрос, как и цены, упал.

О том, где выгоднее всего арендовать жилье, рассказали аналитики OLX.

Где чаще всего ищут жилье посуточно

Данные в апреле этого года показывают, что активность людей, ищущих жилье под такую нужду, выросла на 52% по сравнению с прошлым годом.

Наиболее активно сейчас откликаются на предложения о посуточной аренде жилья на Закарпатье, Кировоградщине и Днепропетровщине. В 82% случаев украинцы бронируют квартиру по телефону.

По типам жилья спрос в разных регионах такой:

квартиры посуточно, почасово активно ищут в Закарпатской, Кировоградской и Черкасской областях;

краткосрочная аренда домов — в Кировоградской, Винницкой и Волынской областях;

гостиницы и базы отдыха — в Черкасской, Житомирской и Днепропетровщине;

хостелы, койко-места — в Винницкой и Полтавской областях.

Как утверждают эксперты, среди крупных городов Украины сейчас дешевле всего снимать жилье в Киеве, а дороже всего в Ужгороде — по понятным причинам.

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«По сравнению со всеми крупными городами в Киеве самая низкая средняя стоимость ночлега в однокомнатной квартире — всего 578 гривен в сутки. В Черкассах придется отдать около 600 гривен за ночь, а дороже всего — в Ужгороде. Здесь аренда суток в однокомнатной квартире обойдется в среднем в 850 гривен», — рассказали аналитики.

Посуточная аренда домов

С арендой домов ситуация отличается, ведь на сайте по состоянию на май есть только около 1355 активных объявлений. Аналитики приводят следующие данные:

в Кропивницком аренда дома в сутки будет стоить около 725 грн;

на Волыни — от 925 грн до 1436 грн;

в курортных городках Карпат — 1000-2000 грн в сутки.

Цены в отелях и базах отдыха

Если человек выберет для ночевки отель или базу отдыха, то самая дешевая аренда будет на Житомирщине. Там такая услуга обойдется в 500 гривен. Несколько дороже будет в Киеве — в среднем 576 грн в сутки. Однако такая цена меньше, чем была до военного положения.

Средние цены на посуточную аренду в отелях или базах отдыха в некоторых городах:

Самым дешевым вариантом будет хостел. Аналитики приводят следующие цены по городам:

Полтава — 150 грн в сутки;

Винница и Ужгород — по 200 грн;

Львов — 280 грн;

Ивано-Франковск — 350 грн.

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